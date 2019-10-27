KKTC'den Bahçeli'nin açıklamalarına tepki!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile ilgili sözlerine tepki gösterdi.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Burcu, "Bahçeli'nin, açıklamasında neredeyse saldırmadığı ülke ve kişi kalmamış, bir bölümünde de çok çirkin bir şekilde Cumhurbaşkanımız Akıncı'yı da faşizan bir dil ve üslupla hedef almıştır" dedi.

"Kıbrıs Türk halkını en iyi şekilde temsil ediyor"

Bahçeli'nin Akıncı'yı "Kıbrıs Türklüğüne ihanet" ile suçlamasını eleştiren Burcu, "Cumhurbaşkanımız Mustafa Akıncı, Devlet Bahçeli'nin iddia ettiği gibi Kıbrıs Türklüğüne ihanet eden bir lider değil, tam tersine Kıbrıs Türk halkının bağrından çıkan, halkımızın meşru hak ve çıkarları ile onurunu her şeyin üstünde tutan ve çağdaş Kıbrıs Türk halkını en iyi şekilde temsil eden bir liderdir" dedi.

"Kıbrıs Türk halkı, Atatürk ilkelerini gönülden içselleştirmiş bir halktır"

Cumhuriyetin ilanının yıl dönümü kutlayan Burcu, "Atatürk ilkelerine aykırı çağ dışı bu zihniyet, Türkiye Cumhuriyeti'nin 96. kuruluş yıldönümünde gerçekten vahim ve düşündürücü bir durumdur. Kıbrıs Türk halkı, uzun yıllardan beridir Atatürk ilkelerini gönülden içselleştirmiş bir halktır. Atatürk Türkiye'sinin bütün bu çağ dışı anlayışları aşacağına ve büyük önderin işaret ettiği çağdaş uygarlık düzeyine ulaşacağına olan inancımızla, birkaç gün sonra kuruluş yıldönümü olan Türkiye Cumhuriyeti'nin 96. yılını da bu vesileyle kutlarız." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

MHP lider Devlet Bahçeli, bugün yaptığı yazılı açıklamada, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili "1974'te biz adına Barış Harekatı desek de bu bir savaştı ve akan da kandı. Şimdi Barış Pınarı desek de akan su değil kandır. Bu nedenle bir an önce diyalog ve diplomasinin devreye girmesi en büyük dileğimdir" sözlerine tepki göstermişti.

Bahçeli, "KKTC Cumhurbaşkanı çirkef ve çirkin mesajlarıyla Kıbrıs Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı'nı aynı kefeye koyarak oturduğu koltuğa, dökülen şehit kanlarına, Kıbrıs Türklüğüne ihanet ettiğini kanıtlamıştır. Nitekim uyuyan Komünist uyanmış, zalimlerle birlikte eşzamanlı olarak devreye girmiştir" ifadelerini kullanmıştı.