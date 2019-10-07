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KKTC'den Akdeniz'de kararlılık mesajı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, "Yavuz gemisi yedinci parselde sondaj çalışmalarını yapacak. Serhat vatan Kuzey Kıbrıs’ın hakkını kimse görmezden gelemez. Türkiye’nin ve KKTC’nin haklarını sonuna kadar savunacağız." dedi.

07 Ekim 2019 Pazartesi 13:10
KKTC'den Akdeniz'de kararlılık mesajı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, bu yıl "Geleceği İnşa Etmek" temasıyla 10'uncusu düzenlenen Türkiye Enerji Zirvesi'nin açılışında, Doğu Akdeniz’de faaliyet gösteren Türk sondaj ve sismik gemilerine ilişkin olarak, "Yavuz gemisine, Fatih gemisine Oruç Reis ve Barbaros Hayrettin Paşa gemisine selam olsun." ifadesini kullandı.

Kıbrıs’ta Türk halkının geleceğiyle ilgili önemli adımlar attıklarını ve geleceğe yatırım yaptıklarını dile getiren Taçoy, KKTC olarak kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi için çalıştıklarını ve enerji sektöründe de söz sahibi olmak için anavatan Türkiye ile birlikte hareket ettiklerini kaydetti.

Taçoy, KKTC’nin bilişim adası olması için bir vizyon ortaya koyduklarına işaret ederek, yapılan Ar-Ge faaliyetleriyle girişimci, yatırımcı ve her kesimin kazandığı bir dönemi başlatmak için çalıştıklarını söyledi.

Doğu Akdeniz’de Rum yönetiminin tüm uyarılara rağmen, KKTC’nin hakkı olan parsellerde arama izni vermeye devam ettiğine dikkati çeken Taçoy, "Yavuz, yedinci parselde sondaj çalışmalarını yapacak. Serhat vatan Kuzey Kıbrıs’ın hakkını kimse görmezden gelemez. Türkiye’nin ve KKTC’nin haklarını sonuna kadar savunacağız. KKTC’yi yalnız sananlar, Türkiye’nin bölgedeki gücünü hafife alanlar, anladıkları dilden cevaplarını alacaklar." diye konuştu.

Taçoy, Rumların Yavuz gemisinin çalışanlarına yönelik tutuklama tehdidi konusunda KKTC’nin duruşunun belli olduğunu dile getirerek, "ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Yunanistan’ı ziyaretinde Türkiye’nin sondaj faaliyetlerine ilişkin 'hiçbir ülke Avrupa’yı rehin alamaz' diyor. Sayın Pompeo, Rumların ve Türklerin eşit olduğunu bilmez mi? Mavi vatanda birbirimizin haklarına saygı duymak zorundayız. Doğu Akdeniz’i bir barış denizi haline getirmek zor değil. Bunun için bazı güçlerin Rumları şımartmaya devam etmekten vazgeçmeleri gerekir." ifadelerini kullandı.

"Türkiye ile KKTC arasında gaz boru hattı"

Taçoy, Rum kesiminin bir hayal ürünü olarak Kıbrıs’tan Yunanistan’a elektrik ve gaz bağlantısı kurma çalışmaları yürüttüğünü belirterek, "Türkiyemizden adaya su geldi, ülke hayat buldu. Doğal gazda ise Türkiye ile KKTC arasında 2025’e kadar bir gaz boru hattı kurulması vizyonumuz var. Bunun yanında adaya elektrik gelmesini çok önemsiyoruz." dedi.

Bu kapsamda KKTC ile Türkiye'nin ortak enerji çalışma grubunun elektrik konusunda önemli çalışmalar ortaya koyduğunu vurgulayan Taçoy, "Bu çalışmaların hızla tamamlanmasının ardından bu projenin hayata geçmesini istiyoruz. KKTC'de yenilenebilir yatırımlarının hızlanmasıyla enterkonnekte sistem önem kazanıyor. Bu sistemin ocak ayına kadar ihale edilmesi gerekiyor." diye konuştu.

"10 kilovat sınırı artmalı"

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş da Türkiye’de enerji verimliliğine ilişkin çalışmaların hızlandığını fakat çatılardan elektrik üretimine daha fazla yoğunlaşılması gerektiğini söyledi.

Çatılardaki güneş santrallerinin de üretime katkı anlamında sektör için önemli olduğunu anlatan Elitaş, şunları kaydetti:

"Ben de artık bir elektrik üreticisi olmak üzereyim. Evimin çatısına 8 kilovatlık bir güneş santrali kuruyorum. Kurulum maliyeti biraz pahalı ama 10 yılda amorti edeceğini söylüyorlar. Ben Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun çatılar için koyduğu 10 kilovat sınırının yükseltilmesi gerektiğini düşünüyorum çünkü Türkiye’deki elektrik tesisatları artık daha fazla tüketimi kaldırabiliyor."

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 13:10
  1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy

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