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KKTC'deki yangına müdahale için Türkiye'den iki helikopter gönderildi

Yeniakit Publisher
2020-05-17 16:10:14 -
KKTC'deki yangına müdahale için Türkiye'den iki helikopter gönderildi

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) çıkan yangın sebebiyle Başbakan Ersin Tatar'a geçmiş olsun dileğinde bulundu. Oktay, Türkiye'den iki yangın söndürme helikopteriyle çalışmalara destek verileceğini iletti.

Edinilen bilgiye göre, KKTC'nin Tepebaşı bölgesindeki ormanlık alanda öğle saatlerinde başlayan yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

Oktay, Tatar'a geçmiş olsun dileğinde bulunarak, yangına müdahale çalışmalarına Türkiye'den gönderilen iki yangın söndürme helikopterleriyle destek verileceğini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bilgilendirildiğini ve süreci takip ettiğini belirten Oktay, Türkiye'nin Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere tüm kuruluşlarıyla KKTC'nin yanında olduğunu vurguladı.

Yangına müdahale için Mersin'den bir helikopterin gönderildiği, ikinci helikopterin de yola çıktığı öğrenildi.

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