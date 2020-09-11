  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel KKTC'deki Kovid-19 hastalarının Türkiye'ye nakli devam ediyor
Aktüel

KKTC'deki Kovid-19 hastalarının Türkiye'ye nakli devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-09-11 19:26:47 -
KKTC'deki Kovid-19 hastalarının Türkiye'ye nakli devam ediyor

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) bulunan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının Türkiye'ye nakli sürüyor.

Türkiye'den Ercan Havalimanı’na gelen Türkiye Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak, 4 Kovid-19 hastasını alarak, Türkiye'ye geri döndü.

Hasta nakli için gelen ambulans uçak, 19.15'te Türkiye'ye doğru hareket etti.

Nakil sırasında havalimanı görevlileri ve sağlık çalışanları tarafından maske kullanımı ve mesafe kuralına dikkat edildi.

9 Eylül'de KKTC'ye gelen ilk ambulans uçak, 4 Kovid-19 hastasını Türkiye'ye götürmüştü.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, 9 Eylül'de Türkiye'nin, gece yarısından itibaren KKTC'deki Kovid-19 hastalarının Türkiye'deki sağlık servislerine nakline başlayacağını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da 27 Ağustos'ta, Türkiye'nin KKTC sağlık sistemi üzerinde herhangi bir yük oluşmasına izin vermeyeceğini ve KKTC'de pozitif vaka sayısının artması durumunda hastaların ambulans uçaklarla Türkiye'deki hastanelere taşınmalarının sağlanacağını belirtmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uğur Işılak'ın 'Erdoğan' paylaşımı olay oldu
Gündem

Uğur Işılak'ın 'Erdoğan' paylaşımı olay oldu

Sanatçı Uğur Işılak’ın sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilgili #ErdoğanınYanındayız etiketiyle yaptığı paylaşım büyük beğeni..
Solak Uğur Dündar ile İlker Başbuğ arasında Türkiye-Yunanistan görüşmesi! ‘6 büyük Avrupa Devleti'nin aldığı kararla…’
Gündem

Solak Uğur Dündar ile İlker Başbuğ arasında Türkiye-Yunanistan görüşmesi! ‘6 büyük Avrupa Devleti'nin aldığı kararla…’

Solak Sözcü Gazetesi yazarı Uğur Dündar, Emekli Orgeneral İlker Başbuğ’a sorular sordu. Başbuğ, ‘Ege'nin kuzeydoğusundaki adalar biliyorsunu..
Terör örgütüne ‘Yıldırım’ şoku! 1003 personel katıldı
Gündem

Terör örgütüne ‘Yıldırım’ şoku! 1003 personel katıldı

PKK’ya yönelik Yıldırım-11 operasyonu 1003 personelle başlatıldı.
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı