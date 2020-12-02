KKTC'de son 24 saatte 9 Kovid-19 vakası görüldü

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte ülkede 9 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 1138'e yükseldiğini bildirdi.

Pilli, yaptığı yazılı açıklamada, son 24 saatte 1384 test yapıldığını, 9 pozitif vakaya rastlandığını ve 13 hastanın da taburcu edildiğini belirtti.

Pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu, 2 kişinin deniz yoluyla KKTC'ye geldiğini aktaran Pilli, 6 kişinin ise yerel vaka olduğunu ifade etti.

Pilli, tedavisi süren vaka sayısının 91 olduğunu ve yoğun bakımda hasta bulunmadığını kaydetti.

- Kıbrıs Rum kesiminde 292 yeni vaka

Kıbrıs Rum kesiminde, son 24 saatte 292 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi ve 3 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Rum basınındaki habere göre, Rum Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 2 bin 924 PCR testi yapıldığını, 292 yeni vaka saptandığını ve toplam vaka sayısının 11 bin 175'e yükseldiğini duyurdu.

Kıbrıs Rum kesiminde virüs kaynaklı ölümlerin sayısı ise 52'ye yükseldi.