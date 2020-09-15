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Aktüel KKTC'de son 24 saatte 21 Kovid-19 vakası görüldü
Aktüel

KKTC'de son 24 saatte 21 Kovid-19 vakası görüldü

Yeniakit Publisher
2020-09-15 21:05:55 -
KKTC'de son 24 saatte 21 Kovid-19 vakası görüldü

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede son 24 saatte 21 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görüldüğünü ve toplam vaka sayısının 628'e yükseldiğini duyurdu.

Pilli, yaptığı yazılı açıklamada, son 24 saatte 2 bin 2 test yapıldığını, 21 pozitif vakaya rastlandığını ve tedavileri tamamlanan 8 hastanın taburcu edildiğini açıkladı.

Pozitif vakalardan 12'sinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını belirten Ali Pilli, 9 vakanın ise yerel olduğunu, bunların temaslı takibinin yapıldığını ifade etti.

Bakan Pilli, 281 hastanın tedavisinin sürdüğünü ve yoğun bakımda yatan 1 hasta olduğunu kaydetti.

İlk Kovid-19 vakasının 10 Mart'ta görüldüğü KKTC'de 4 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

- Rum kesiminde vaka sayısı 1540'a yükseldi

Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde (GKRY) son 24 saatte 3 bin 157 Kovid-19 testi yapılırken, 6 pozitif vakaya rastlandı.

Rum basınında yer alan habere göre, GKRY'de toplam vaka sayısı 1540'a yükseldi.

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