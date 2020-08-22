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Aktüel KKTC'de son 24 saatte 16 Kovid-19 vakası görüldü
Aktüel

KKTC'de son 24 saatte 16 Kovid-19 vakası görüldü

Yeniakit Publisher
2020-08-22 22:25:48 -
KKTC'de son 24 saatte 16 Kovid-19 vakası görüldü

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede son 24 saatte 16 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görüldüğünü ve toplam vaka sayısının 263'e yükseldiğini duyurdu.

Pilli, yaptığı yazılı açıklamada, son 24 saatte 2 bin 70 test yapıldığını, 16 yeni pozitif vakaya rastlandığını ve 7 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Pozitif vakaların 8'inin hava yolu, 1 kişinin deniz yolu ile KKTC'ye geldiğini kaydeden Pilli, 2 vakanın ise daha önce tespit edilen pozitif vakanın temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında tutulduğunu ifade etti.

Pilli, diğer 5 vakanın ise yeni havalimanı şantiyesinde çalışan işçiler arasından olduğunu ve Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını belirtti.

Bakan Pilli, 83 hastanın tedavilerinin sürdüğünü ve yoğun bakımda herhangi bir hastanın olmadığını kaydetti.

İlk Kovid-19 vakasının 10 Mart'ta bir Alman turistte görüldüğü KKTC'te virüs sebebiyle 4 kişi yaşamını yitirdi.

KKTC'de bugün açıklanan 16 vaka sayısı, salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük rakam oldu.

- Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinden yeni kararlar

Sağlık Bakanlığına bağlı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, acil olarak Kovid-19 tedbirleri kapsamında ek kararlar aldı.

Buna göre, KKTC'ye günlük uçuş sayısı 23 Ağustos itibarıyla 6 ile sınırlandırılacak ancak bu sayıya özel uçaklar dahil olmayacak.

Yine aynı tarihten itibaren Girne Limanı'na gelen yolcu sayısı, özel yatlar haricinde 250 ile sınırlı olacak.

Karara göre, açık alanda düzenlenecek eğlence organizasyonlarına katılan kişi sayısı 100 ile sınırlandırılacak ve düğünlerde maske takılması zorunlu tutulacak.

- Rum kesiminde 11 yeni vaka

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde, son 24 saatte 3 bin 446 test yapıldığı ve 11 yeni Kovid-19 vakasının görüldüğü açıklandı.

Toplam vaka sayısının 1417'ye yükseldiği, Rum kesiminde Kovid-19 nedeniyle 20 kişi yaşamını yitirdi.

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