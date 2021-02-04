  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya KKTC’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Dünya

KKTC’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi

KKTC’de Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası alınan karara göre; yarından itibaren 15 Şubat’ta kadar ülke genelinde tam sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 22:19:00 - 2021-02-04 22:47:57
KKTC’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi

KKTC'de yarından itibaren 15 Şubat'ta kadar ülke genelinde tam sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

KKTC'de Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası açıklama yapan Başbakan Ersan Saner, ülke genelinde yarın akşam 20.00'den, 15 Şubat saat 05.00'e kadar elzem ihtiyaçları dışında tam sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı.

Bakanlar Kurulu kararı

Saner'in açıkladığı Bakanlar Kurulu kararları şöyle:

• 5 Şubat saat 20.00'den itibaren 15 Şubat sabah saat 05.00'e kadar Tam Sokağa Çıkma yasağı uygulanacak.
• İlçeler arasındaki tüm giriş-çıkışlar kapatıldı.
• Market, kasap, manav vb. elzem yerler 08:00-17.00 saatleri arasında açık olacak.
• 7 ve 14 Şubat Pazar günleri nöbetçi eczaneler hariç tüm sektörler kapalı olacak.
• İlçe Emniyet Kurulu tarafından verilen tüm izinler iptal edildi.
• Tüm bankalar 8-12 Şubat tarihleri dahil olmak üzere 5 gün tatil edildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya devi bomba gelişmeyi duyurdu: Türkiye'de üretime başlıyoruz
Dünya

Dünya devi bomba gelişmeyi duyurdu: Türkiye'de üretime başlıyoruz

Çinli teknoloji devi Xiaomi, Türkiye'de akıllı telefon üretimine başlıyor. Şirketin 2 bin kişiye istihdam sağlayacağı ve 5 milyona yakın tel..
Böyle bir tokat beklemiyordu... AK Parti'den Mao'cu Perinçek'e soğuk duş!
Siyaset

Böyle bir tokat beklemiyordu... AK Parti'den Mao'cu Perinçek'e soğuk duş! "Yüzde 0 küsür oranındaki..."

​​​​​​​Vatan Partisi ile bir ittifaklarının söz konusu olmadığını söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Perinçek'in biz ittif..
Türkiye’nin de yer aldığı bölgede flaş gelişme! İHA'lar ile harekete geçtiler
Dünya

Türkiye’nin de yer aldığı bölgede flaş gelişme! İHA'lar ile harekete geçtiler

Dağlık Karabağ'daki ateşkesin uygulamaya konulmasının ardından Türk ve Rus Ortak Gözlem Merkezi’nde görev yapan Rus askerleri insansız hava ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay