KKTC’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi

KKTC'de yarından itibaren 15 Şubat'ta kadar ülke genelinde tam sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

KKTC'de Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası açıklama yapan Başbakan Ersan Saner, ülke genelinde yarın akşam 20.00'den, 15 Şubat saat 05.00'e kadar elzem ihtiyaçları dışında tam sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı.

Bakanlar Kurulu kararı

Saner'in açıkladığı Bakanlar Kurulu kararları şöyle:

• 5 Şubat saat 20.00'den itibaren 15 Şubat sabah saat 05.00'e kadar Tam Sokağa Çıkma yasağı uygulanacak.

• İlçeler arasındaki tüm giriş-çıkışlar kapatıldı.

• Market, kasap, manav vb. elzem yerler 08:00-17.00 saatleri arasında açık olacak.

• 7 ve 14 Şubat Pazar günleri nöbetçi eczaneler hariç tüm sektörler kapalı olacak.

• İlçe Emniyet Kurulu tarafından verilen tüm izinler iptal edildi.

• Tüm bankalar 8-12 Şubat tarihleri dahil olmak üzere 5 gün tatil edildi.