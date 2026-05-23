Kapaklar açılabilir! Kurak günler geride kaldı seneler sonra yüzde 100 doldu
Erzurum Oltu'da bulunan Ayvalı Barajı, yoğun yağışların ardından son 7 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak yüzde 100 doldu.
Erzurum’un Oltu ilçesinde kuraklık nedeniyle su seviyesi yıllarca düşen Ayvalı Barajı, bu yıl etkili olan yağışlarla yeniden tam doluluğa ulaştı.
Geçmiş yıllarda kuraklık nedeniyle su seviyesinin ciddi oranda düştüğü Oltu ilçesinde, bu yıl etkili olan yoğun yağışlar barajı yeniden doldurdu.
Oltu Çayı üzerinde bulunan Ayvalı Barajı’nın doluluk oranının yüzde 100’e ulaştığı öğrenildi. İş adamı Fuat Demir, "Ayvalı Barajı 7 yıldır ilk defa bu kadar doldu. Şu anda doluluk kapasitesinin üzerine çıkmış durumda. Bu nedenle baraj kapaklarının açılması muhtemel görünüyor" ifadelerini kullandı.
Bölgedeki yoğun yağışların hem tarımsal sulama hem de enerji üretimi açısından olumlu katkı sağladığı belirtilirken, barajdaki yüksek su seviyesinin önümüzdeki dönemde de üretime önemli katkı sunması bekleniyor.
