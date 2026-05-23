Hem alanlar hem satanlar! Kurban pazarlarında bu tuzaklara dikkat!

Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Toplum Destekli Polislik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Asayiş Şube Müdürlükleri ekipleri, kurbanlık hayvan alım satımı için onay verilen pazar alanlarında esnaf ve vatandaşlara yönelik uyarılarda bulundu.

Ekipler, özellikle para, çek ve senette sahtecilik konularına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirterek, dövizle yapılan alışverişlerde sahte para riskine ve kur farklılıklarına karşı tedbirli davranılması yönünde bilgilendirme yaptı.

Vatandaşlara alışverişlerin mümkün olduğunca nakit yapılması, çek ve senetlerin karşılıksız çıkma ihtimalinin göz önünde bulundurulması ve paraların güvenli şekilde taşınması gerektiği anlatıldı.

Görevliler, alışveriş sırasında "tırnakçılık" yöntemiyle hırsızlık yaşanabileceğine dikkati çekerek sahte para ve dolandırıcılık yöntemlerine ilişkin bilgilendirici broşür dağıttı.