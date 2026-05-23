Kurban ticaret değil ibadettir

Sebahattin Ayan İstanbul

Kurban Bayramı’na sayılı günler kalırken, yıl boyu alkol ve domuz eti gibi haram ürünleri renkli reyonlarında sergileyen zincir marketler kurbanlık hayvan satışına, faizli bankalar ise ‘bayram kredisi’ kampanyalarına hız verdi. Akit’e konuşan din alimleri ise müminleri, ehil olmayan ellerden kurbanlık almamaları ve bankaların faiz tuzağına düşmemeleri konusunda uyararak, “Helal ibadetlerinize, haram bulaştırıp vebal altına girmeyin” görüşünü dile getirdiler.

HASSASİYETİNİZ OLSUN

Konuyla ilgili gazetemize konuşan Tüm-Din-Gör-Der Genel Başkanı Metin Kaçar, şunları söyledi: “Öncelikle Ümmet-i Muhammed’in ve aziz milletimizin Kurban Bayramı’nı tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah’tan, Gazze’de çocukların değil kurbanlıkların kesildiği; Doğu Türkistan’da yaşlı insanların zulme uğramadığı, huzur ve kardeşliğin hâkim olduğu nice bayramlara kavuşmayı nasip etmesini diliyorum. Bizler Allah’ın ve Resûlü’nün emirlerine uygun hareket ettiğimizde gerçek manada ibadet etmiş oluruz. Sadece şeklen bir şeyi yerine getirmek ibadet için yeterli değildir. İbadetin ölçülerini Allah Teâlâ, Resûlullah Efendimiz ve Kur’an-ı Kerim belirlemiştir. Kurban ibadetinde de dikkat edilmesi gereken hassasiyetler vardır. Bu noktada kardeşlerime acizane tavsiyem şudur: Yıl boyunca raflarında alkol satan, İslami hassasiyetlere karşı duyarsız davranan bazı marketlerin kurban kampanyalarına itibar edilmemelidir. Başörtülü bir çalışanın varlığından rahatsız olan, çalışanlarının ve müşterilerinin rahatça ibadet edebilmesi için küçük bir mescidi dahi çok gören anlayışların, kurban üzerinden Müslümanların dini hassasiyetlerini istismar etmesine fırsat verilmemelidir.”

Şüpheden kaçın!

Kurban ibadetini yerine getirirken atalarımızdan öğrendiğimiz hassasiyetlere dikkat etmemiz gerektiğini vurgulayan Metin Kaçar, şöyle devam etti: “Kurban alışverişimizi; anamızdan, babamızdan, ecdadımızdan gördüğümüz şekilde, Peygamber Efendimizin usulüne uygun biçimde yapmalıyız. Kurbanlarımızı güvenilir, helal hassasiyeti olan kişi ve kurumlardan temin etmeliyiz. Dinimizi istismar eden, faizcilik yapan ve Müslümanların değerleriyle sürekli çatışma içinde olan yapılarla ticari ilişkiler konusunda dikkatli olunmalıdır. Bir Müslümanın faizle işi olmamalıdır. Bu durum yalnızca kurban ibadetinde değil, hayatın her alanında böyledir. Hele söz konusu olan bir ibadetse, o ibadetin sıhhatine zarar verecek her türlü haram ve şüpheli durumdan uzak durmak gerekir.”

KATLİAM DİYEN; GAZZE’YE SESSİZ

Kurbanın samimiyet olduğuna değinen Metin Kaçar, “Maalesef ülkemizde bazı çevreler, samimi Müslümanların dini duygularını farklı dönemlerde istismar etmeye devam etmektedir. Ramazan ayında başka yöntemlerle, Kurban Bayramı’nda başka kampanyalarla Müslümanların hassasiyetlerinden faydalanmaya çalışmaktadırlar. Müslümanların ibadetlerine karşı mesafeli duran, başörtüsünden rahatsız olan, namaz kılan insanları gerici diye yaftalayan bazı çevrelerin; konu Müslümanların ekonomik gücü olunca dini hassasiyetleri kullanmaya çalışmaları dikkat çekicidir. Kurban ibadetini ‘katliam’ olarak nitelendirenlerin, yıllardır Filistin’de akan kana sessiz kalmaları da büyük bir çelişkidir. Aynı şekilde Doğu Türkistan’da yaşanan zulümlere karşı duyarsız kalanların, Müslümanların ibadetine yönelik eleştirileri samimiyetten uzaktır. Bu sebeple kardeşlerimin dikkatli olmasını, ibadetlerini yerine getirirken helal ve haram hassasiyetini gözetmesini önemle tavsiye ediyorum. Bir kez daha Ümmet-i Muhammed’in ve milletimizin Kurban Bayramı’nı tebrik ediyor, bu mübarek günlerin İslam âlemine huzur, birlik ve bereket getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.”