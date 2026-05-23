  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Uzun süredir kayıptı! Meral Akşener’in son görüntüsü gündem oldu Yerel seçimlerin iptali istenmişti... YSK'dan CHP'li üyenin talebine cevap Kılıçdaroğlu CHP’deki yozlaşmış yapıya son verecek mi? Partiyi korku ve rant düzeninden kurtarabilecek mi? İzmir'de CHP’nin 'engelleniyoruz' algısı resmen çöktü! Atatürk bile CHP’den çok çekti! Salih Tuna’dan CHP analizi ‘İran’ın taleplerini kabul etmekten başka şansı yok’ Yenilgiye doymadı MİT'ten Suriye'de büyük operasyon! Çok sayıda tutuklama var Kurban ticaret değil ibadettir Faşistler 19 Mayıs bahanesiyle linç etmişlerdi! Eleştirilere muazzam cevap: Sadece Muhammed Mustafa’ya benzemeye çalışıyorum Fenerbahçe'de olay iddia! 'Aziz Yıldırım adaylıktan çekilecek!'
Gündem Kurban ticaret değil ibadettir
Gündem

Kurban ticaret değil ibadettir

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kurban ticaret değil ibadettir

Akit’e konuşan ilahiyatçılar, Kurban Bayramına sayılı günler kala, kurbanın bir ticaret değil ibadet olduğunu belirterek, yıl boyu alkol ve domuz eti gibi haram ürünleri satan zincir marketlerden kurbanlık hayvan alınmamasını, ayrıca faize bulaşılmaması konusunda uyardılar.

Sebahattin Ayan  İstanbul

Kurban Bayramı’na sayılı günler kalırken, yıl boyu alkol ve domuz eti gibi haram ürünleri renkli reyonlarında sergileyen zincir marketler kurbanlık hayvan satışına, faizli bankalar ise ‘bayram kredisi’ kampanyalarına hız verdi. Akit’e konuşan din alimleri ise müminleri, ehil olmayan ellerden kurbanlık almamaları ve bankaların faiz tuzağına düşmemeleri konusunda uyararak, “Helal ibadetlerinize, haram bulaştırıp vebal altına girmeyin” görüşünü dile getirdiler.

HASSASİYETİNİZ OLSUN

Konuyla ilgili gazetemize konuşan Tüm-Din-Gör-Der Genel Başkanı Metin Kaçar, şunları söyledi: “Öncelikle Ümmet-i Muhammed’in ve aziz milletimizin Kurban Bayramı’nı tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah’tan, Gazze’de çocukların değil kurbanlıkların kesildiği; Doğu Türkistan’da yaşlı insanların zulme uğramadığı, huzur ve kardeşliğin hâkim olduğu nice bayramlara kavuşmayı nasip etmesini diliyorum. Bizler Allah’ın ve Resûlü’nün emirlerine uygun hareket ettiğimizde gerçek manada ibadet etmiş oluruz. Sadece şeklen bir şeyi yerine getirmek ibadet için yeterli değildir. İbadetin ölçülerini Allah Teâlâ, Resûlullah Efendimiz ve Kur’an-ı Kerim belirlemiştir. Kurban ibadetinde de dikkat edilmesi gereken hassasiyetler vardır. Bu noktada kardeşlerime acizane tavsiyem şudur: Yıl boyunca raflarında alkol satan, İslami hassasiyetlere karşı duyarsız davranan bazı marketlerin kurban kampanyalarına itibar edilmemelidir. Başörtülü bir çalışanın varlığından rahatsız olan, çalışanlarının ve müşterilerinin rahatça ibadet edebilmesi için küçük bir mescidi dahi çok gören anlayışların, kurban üzerinden Müslümanların dini hassasiyetlerini istismar etmesine fırsat verilmemelidir.”

 

Şüpheden kaçın!

Kurban ibadetini yerine getirirken atalarımızdan öğrendiğimiz hassasiyetlere dikkat etmemiz gerektiğini vurgulayan Metin Kaçar, şöyle devam etti: “Kurban alışverişimizi; anamızdan, babamızdan, ecdadımızdan gördüğümüz şekilde, Peygamber Efendimizin usulüne uygun biçimde yapmalıyız. Kurbanlarımızı güvenilir, helal hassasiyeti olan kişi ve kurumlardan temin etmeliyiz. Dinimizi istismar eden, faizcilik yapan ve Müslümanların değerleriyle sürekli çatışma içinde olan yapılarla ticari ilişkiler konusunda dikkatli olunmalıdır. Bir Müslümanın faizle işi olmamalıdır. Bu durum yalnızca kurban ibadetinde değil, hayatın her alanında böyledir. Hele söz konusu olan bir ibadetse, o ibadetin sıhhatine zarar verecek her türlü haram ve şüpheli durumdan uzak durmak gerekir.”

 

KATLİAM DİYEN; GAZZE’YE SESSİZ

Kurbanın samimiyet olduğuna değinen Metin Kaçar, “Maalesef ülkemizde bazı çevreler, samimi Müslümanların dini duygularını farklı dönemlerde istismar etmeye devam etmektedir. Ramazan ayında başka yöntemlerle, Kurban Bayramı’nda başka kampanyalarla Müslümanların hassasiyetlerinden faydalanmaya çalışmaktadırlar. Müslümanların ibadetlerine karşı mesafeli duran, başörtüsünden rahatsız olan, namaz kılan insanları gerici diye yaftalayan bazı çevrelerin; konu Müslümanların ekonomik gücü olunca dini hassasiyetleri kullanmaya çalışmaları dikkat çekicidir. Kurban ibadetini ‘katliam’ olarak nitelendirenlerin, yıllardır Filistin’de akan kana sessiz kalmaları da büyük bir çelişkidir. Aynı şekilde Doğu Türkistan’da yaşanan zulümlere karşı duyarsız kalanların, Müslümanların ibadetine yönelik eleştirileri samimiyetten uzaktır. Bu sebeple kardeşlerimin dikkatli olmasını, ibadetlerini yerine getirirken helal ve haram hassasiyetini gözetmesini önemle tavsiye ediyorum. Bir kez daha Ümmet-i Muhammed’in ve milletimizin Kurban Bayramı’nı tebrik ediyor, bu mübarek günlerin İslam âlemine huzur, birlik ve bereket getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.”

Kurban ve Hac Teslimiyetin İfadesi
Kurban ve Hac Teslimiyetin İfadesi

Gündem

Kurban ve Hac Teslimiyetin İfadesi

Kurban Bayramı’nda hava nasıl olacak? Meteorolojiden uyarı geldi
Kurban Bayramı’nda hava nasıl olacak? Meteorolojiden uyarı geldi

Gündem

Kurban Bayramı’nda hava nasıl olacak? Meteorolojiden uyarı geldi

Drone destekli kurban yakalama timi göreve hazır!
Drone destekli kurban yakalama timi göreve hazır!

Yerel

Drone destekli kurban yakalama timi göreve hazır!

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Dindar

Satan için ticaret alan için ibadettir

Saffet

25. Senede Sözde inanc Özde kac ateisimiz oldu diye düşünüyorum
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23