Faşistler 19 Mayıs bahanesiyle linç etmişlerdi! Eleştirilere muazzam cevap: Sadece Muhammed Mustafa’ya benzemeye çalışıyorum

Sosyal medyada 19 Mayıs’a yönelik paylaşım yapmadığı gerekçesiyle faşist kemalistler tarafından hedef gösterilen Dolubatarya isimli başarılı YouTube kanalı, son günlerde epey gündem oldu. Kanalın sahibi Bilal Akgündüz, linç girişimine cevap verdi. Hakkında yürütülen karalama kampanyalarına ve gelen olumsuz yorumlara karşı sessizliğini bozan Akgündüz, hayata bakış açısını ve inancını net sözlerle dile getirdi.

Kendisine yönelik tepkilere vizyonu ve inanç dünyası üzerinden cevap veren Bilal Akgündüz, hayatta tek bir rehberi olduğunu vurguladı.

Eleştirilere karşı duruşunu bozmaksızın açıklamalarda bulunan Akgündüz, “Benim tek benzemeye çalıştığım kişi Allah’ın son elçisi Muhammed Mustafa’dır. Onun dışında kimseye benzemeye çalışmıyorum” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyadaki kimliği üzerinden yapılan tartışmalara kendi değerlerini hatırlatarak son noktayı koymak istediğini belirten ünlü YouTuber, milli ve manevi kimliğine de vurgu yaptı. Kendisini tanımlarken dini hassasiyetlerini ön plana çıkaran Akgündüz, “Müslüman bir Türküm. Daha iyi bir Müslüman olmaya çalışıyorum” diyerek, kendisini eleştiren kitlelerin yorumlarından ziyade kendi inanç dünyasındaki gelişimine odaklandığını sözlerine ekledi.