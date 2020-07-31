  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

KKTC'de Kurban Bayramı

Yeniakit Publisher
2020-07-31 08:13:27 -
KKTC'de Kurban Bayramı

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) vatandaşlar, bayram namazı için camilere akın etti.

Lefkoşa'daki Hz. Ebubekir Camii ve diğer camiler, Kurban Bayramı namazı öncesinde kısa sürede doldu.

Bayram namazında teşrik tekbirleri, hutbe ve dualar okundu. Müslümanlar, namaz sonrasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle sarılarak ve temas kurarak bayramlaşmadı.

Vatandaşlara namaz çıkışında cezerye ikram edildi.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar de bayram namazını Hala Sultan Camisi'nde eda etti.

Namazın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Tatar, mübarek Kurban Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını temenni etti.

- "İslam dünyasının mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyoruz"

Tatar, "Kıbrıs Türk halkının, anavatan Türkiye'de yaşayan kardeşlerimin ve İslam dünyasının mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyorum." dedi.

KKTC'de pandemi süresince yapılan çalışmaların selamete uğramaması için tedbirlerin aynı şekilde devam ettiğini belirten Tatar, "Bu hastalık hala aramızdan ayrılmış değildir. Dolayısıyla bir kez daha halkımızı sağduyuya davet ediyorum. Pandemi nedeniyle kucaklaşma, öpüşme ve el sıkışmaktan biraz daha uzak durmak gerekiyor. Bu bayram gününde kazasız, belasız, muhabbet sevgi saygı duyguların daha da pekişmesi gerekir." diye konuştu.

Tatar, bu bayramda kırgınlık, dargınlık ve küsmelerin bir kenara bırakılması gerektiğini vurgulayarak, Kıbrıs Türk halkının bu topraklardaki varoluş mücadelesini, genciyle yaşlısıyla aynı şekilde devam etmesinin önemine değindi.

Öte yandan, Kıbrıslı Türklerin yanı sıra KKTC'de yaşayan çeşitli ülkelerden gelen Müslümanlar da bayramlaşmaya ortak oldu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2017 model Renault Kangoo
Satılık 2017 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı