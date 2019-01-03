KKTC’de kumarhaneye yeni makine devletten

Mehmet Kılınç Yeni Akit

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne ilçesinde dere yatağına inşa edilen Vuni Palace isimli otelin sel suları nedeniyle zarar görmesi üzerine harekete geçen Kıbrıs hükümeti, şaşırtıcı bir karara imza atarak, selden zarar gören otelin gazinosu ve kumar makinelerinin tazmini amacıyla Bakanlar Kurulu kararı aldı.

Bakanlar kurulu, kumarhanenin zararı için toplandı

KKTC Maliye Bakanlığı’nın önergesi ile alınan Bakanlar Kurulu kararı kapsamında otel yönetiminin selden zarar gören kumar makinalarını devlete iade edebileceği ve yeni alacağı alet ve eşyalar için gümrük vergisinden muaf tutulacağı kaydedildi.

Mağdur vatandaşla ilgilenen yok!

Kıbrıs basınında, “Dereyi işgal etti ödüllendirildi” başlıkları ile verilen gelişme vatandaşların da yoğun tepkilerine neden oldu. 5 Aralık günü gerçekleşen sel felaketinin ardından bir kumarhane için Bakanlar Kurulu kararı alındığını hatırlatan vatandaşlar, aynı bölgede selden zarar gören birçok ev ve işyeri için henüz bir hasar tespit çalışması bile yapılmadığına dikkat çektiler.