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KKTC’de kumarhaneye yeni makine devletten

KKTC’nin Girne ilçesinde dere yatağına inşa edilen bir otel gazinosunun sel suları sebebiyle zarar görmesi üzerine harekete geçen Kıbrıs hükümeti, otel yönetiminin zarar gören kumar makinelerini devlete iade edebileceği ve yeni alacağı alet ve eşyalar için gümrük vergisinden muaf tutulacağı yönünde bir karar aldı. Kumarhanelerin kayıplarını telafi eden hükümetin selzede vatandaşlar için zarar tespit çalışması bile yapmaması büyük tepki çekti.

03 Ocak 2019 Perşembe 12:57
KKTC’de kumarhaneye yeni makine devletten

 Mehmet Kılınç  Yeni Akit 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne ilçesinde dere yatağına inşa edilen Vuni Palace isimli otelin sel suları nedeniyle zarar görmesi üzerine harekete geçen Kıbrıs hükümeti, şaşırtıcı bir karara imza atarak, selden zarar gören otelin gazinosu ve kumar makinelerinin tazmini amacıyla Bakanlar Kurulu kararı aldı.

Bakanlar kurulu, kumarhanenin zararı için toplandı

KKTC Maliye Bakanlığı’nın önergesi ile alınan Bakanlar Kurulu kararı kapsamında otel yönetiminin selden zarar gören kumar makinalarını devlete iade edebileceği ve yeni alacağı alet ve eşyalar için gümrük vergisinden muaf tutulacağı kaydedildi.

Mağdur vatandaşla ilgilenen yok!

Kıbrıs basınında, “Dereyi işgal etti ödüllendirildi” başlıkları ile verilen gelişme vatandaşların da yoğun tepkilerine neden oldu. 5 Aralık günü gerçekleşen sel felaketinin ardından bir kumarhane için Bakanlar Kurulu kararı alındığını hatırlatan vatandaşlar, aynı bölgede selden zarar gören birçok ev ve işyeri için henüz bir hasar tespit çalışması bile yapılmadığına dikkat çektiler.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 12:57
  1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
  2. Girne
  3. Vuni Palace
  4. Kıbrıs hükümeti
  5. kumar makineleri
  6. Bakanlar Kurulu
  7. KKTC Maliye Bakanlığı
  8. Bakanlar Kurulu kararı
  9. gümrük vergisi

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