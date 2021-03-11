KKTC'de karantina otelinde 'cinsel saldırı' skandalı!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 24 yaşındaki M.D. kendisi gibi karantina otelinde kalan A.E tarafından cinsel saldırıya uğradığı gerekçesiyle polise başvurdu. Zanlı A.E tutuklanarak, Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

Karantina otelinde cinsel saldırı

KKTC'de karantina otelinde yaşanan cinsel saldırı ülkede infiale yol açtı. Ülkeye 27 Şubat'ta işçi olarak giriş yapan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında Girne kentinin Alsancak ilçesindeki karantina oteline yerleşen 46 yaşındaki A.E, aynı otelde kalan M.D ile birlikte alkol aldı. A.E aradan geçen sürenin ardından M.D'ye cinsel saldırıda bulunduğu ifade edildi. M.D'nin "cinsel saldırı" şikâyeti üzerine tutuklanan 46 yaşındaki A.E, Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Girne Polis Müdürlüğü'nde görevli polis memuru, mahkemede yaşanan olayı anlattı.

Odaya zorla girdi

Polis çavuşu Yoncacı, zanlı A.E.'nin ülkeye 27 Şubat tarihinde inşaat işçisi olarak, şikayetçi M.D ile birlikte giriş yaptıklarının tespit edildiğini bildirdi. Zanlı ve şikayetçinin Alsancak'ta faaliyet gösteren ve şu an karantina otel olarak kullanılan bir yerleşkede kaldıklarını belirten polis memuru, zanlı A.E.'nin kaldığı 424 numaralı odada müşteki ile birlikte alkol aldıktan sonra, şikayetçinin kaldığı 425 numaralı odaya zorla girdiğini ifade etti.

İki gün tutuklu bulunacak

Şikayetçi M.D'nin doktor kontrolünden geçirildiğini ve soruşturmanın yeni başladığını belirten polis memuru, soruşturmanın selameti açısından zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.