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KKTC’de İstanbul’un fethinin 568. yılı dolayısıyla sabah namazı vaktinde dualar edildi
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Dünya KKTC’de İstanbul’un fethinin 568. yılı dolayısıyla sabah namazı vaktinde dualar edildi
Dünya

KKTC’de İstanbul’un fethinin 568. yılı dolayısıyla sabah namazı vaktinde dualar edildi

KKTC’de İstanbul’un fethinin 568. yılı dolayısıyla sabah namazı vaktinde dualar edildi,

Yeniakit Publisher
2021-05-30 07:26:00 -
KKTC’de İstanbul’un fethinin 568. yılı dolayısıyla sabah namazı vaktinde dualar edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü dolayısıyla sabah namazı vaktinde dualar edildi.

Başkent Lefkoşa'daki Hala Sultan Camisi'nde İstanbul'un fethinin yıl dönümü vesilesiyle program düzenlendi. Programda, Fetih Suresi'nin okunmasının ardından sabah namazı kılındı. 

Tesbihatın akabinde dualar edildi. Caminin minarelerine "İstanbul Fethin Kutlu Olsun" mahyası asıldı,

 

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