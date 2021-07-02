KKTC’de işkenceyle ölen askerin davasında karar çıktı!

KKTC'de askerlik görevini yaptığı sırada ‘disko’ diye nitelendirilen disiplin koğuşunda gördüğü işkence sonrası tedavi gören ve Ankara GATA’ya sevk edilen er Uğur Kantar, 12 Ekim 2011 tarihinde hayatını kaybetmişti. Olay sonrası Girne Askeri Mahkemesinde görülen duruşmada sanıklardan Ayhan A. ve Fırat K. ‘neticesi sebebiyle ağırlaşmış işkence’ suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Kantar’ın işkence görmesi üzerinden görülen davanın devam ettiği tarihte ölmesi üzerine harekete geçen Yargıtay, yargılamanın ‘işkence sonucu ölüme sebebiyet verme’ suçundan yapılması gerektiğini belirterek kararı bozmuştu. Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesine devredilen dosya hakkında ‘işkence sonucu ölüme sebebiyet verme’ suçundan yeniden soruşturma açıldı.

Uzun süre fiziksel şiddet gören Kantar’ın bilincini kaybetmesinin ardından gerekli tıbbi müdahalenin yapılmadığı ve devamında 25 Temmuz olduğu anlaşılan tarihte elleri kelepçeli bir şekilde 50 derecelik havada güneşin altında bekletildiği iddianamede yer aldı. Maktulü teslim almaya gelen personele ise Kantar’ın numaradan bayıldığı ve yanlış bilgi verilerek tıbbi müdahalenin ivedi bir şekilde yapılmasına engel olmaya çalışıldığı belirtildi.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında mütalaaya karşı savunmasını yapan Fırat K., suçsuz olduğunu ifade ederek tahliyesini istedi. Sanığın son savunmasını dinleyen mahkeme heyeti, Fırat K. hakkında ‘işkence sonucu ölüme sebebiyet verme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanıklar Süleyman Ö., Özkan B. ve Ahmet Y. hakkında ‘suçu bildirmeme’ suçundan açılan kamu davasının zaman aşımı nedeniyle düşürülmesine hükmeden mahkeme, firari sanık Ayhan Ş.’nin dosyasının ayrılmasına karar verdi.