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Aktüel KKTC'de iki aydan fazla süredir ilk kez Kovid-19 vakasına rastlanmadı
Aktüel

KKTC'de iki aydan fazla süredir ilk kez Kovid-19 vakasına rastlanmadı

Yeniakit Publisher
2020-09-30 21:13:57 -
KKTC'de iki aydan fazla süredir ilk kez Kovid-19 vakasına rastlanmadı

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede 65 gün aradan sonra ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görülmediğini açıkladı.

Pilli, yaptığı yazılı açıklamada, son 24 saatte 1465 test yapıldığını ve pozitif vakaya rastlanmadığını belirtti.

Tedavisi tamamlanan 22 kişinin taburcu edildiğini söyleyen Pilli, 106 kişinin tedavisinin sürdüğünü ve yoğun bakımda yatan hasta olmadığını kaydetti.

KKTC'de 10 Mart'tan bu yana toplam 757 Kovid-19 vakası görülürken, 4 kişi virüs sebebiyle yaşamını yitirdi.

Bakan Pilli, en son 26 Temmuz'da yeni Kovid-19 vakası görülmediğini açıklamıştı.

- Rum kesiminde vaka sayısı 1755'e yükseldi

Güney Kıbrıs Rum yönetiminde son 24 saate 3147 test yapılırken, 12 Kovid-19 vakası saptandı.

Rum Sağlık Bakanlığı, toplam vaka sayısının 1755’e yükseldiğini açıkladı.


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