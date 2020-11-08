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Dünya KKTC’de hükümeti kurma görevi Saner’in
Dünya

KKTC’de hükümeti kurma görevi Saner’in

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yeni hükümeti kurma görevini Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Vekili Ersan Saner’e verdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-08 22:03:00 -
KKTC’de hükümeti kurma görevi Saner’in

Tatar, “Halka hizmetin devam etmesi ve çalışmaların hızla ilerlemesi için hükümetin bir an önce oluşturulmasında büyük yarar vardır. Uyum içerisinde çalışacak bir hükümetin en erken zamanda oluşturulması temennimizdir” dedi. Saner’in 50 sandalyeli mecliste 26 vekilin desteğini alıp hükümeti kurması için 15 günü var.

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