KKTC’de girişimci kadınlar için ilham buluşması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde girişimci kadınları aynı çatı altında buluşturan etkinlik, Türkiye ve KKTC arasında kadın girişimciliği alanında yeni iş birliklerine kapı araladı. Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Türkiye İş Bankası, Girişimde Kadın Gücü Projesi kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) ‘İlham Buluşması’ düzenledi. Bilgi ve tecrübe paylaşımının yapıldığı etkinlikte girişimci kadınların yeni iş birlikleri geliştirebilecekleri bir ortam da oluşturuldu.

Girişimci kadınların değişen ve dijitalleşen dünyada iş geliştirme süreçlerine daha hızlı ayak uydurmalarına destek olmak amacıyla Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) yürütücülüğünde, Türkiye İş Bankası desteği ile 2021 yılında başlatılan Girişimde Kadın Gücü Projesi kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) ‘İlham Buluşması’ düzenlendi. Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) ev sahipliğinde Girne’de gerçekleştirilen etkinliğe KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe’nin yanı sıra iş dünyası ve sivil toplum liderleri katıldı.

“Girişimcilik özgüvenin ve kimliğin ifadesidir”

Etkinliğin açılışında konuşan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İş Dünyasında Kadın Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, Türkiye’de olduğu gibi KKTC’de de hem kadınların iş gücüne katılımının hem de girişimci kadın ortalamasının düşük olduğuna; üstelik kadınların çoğunlukla, katma değeri düşük, emek yoğun iş kollarında çalıştığına dikkat çekti. Girişimci kadınların dünyanın her yerinde zorluklar çektiğini ancak ekonomik, lojistik ve kültürel bazı kısıtlar ve ambargolar sebebiyle bu zorluğun KKTC’de daha fazla yaşandığını ifade eden Prof. Dr. Açık, "Kuzey Kıbrıs gibi bir ülkede, özellikle kadınlar için girişimcilik ekonomik bir adım olmanın yanı sıra bir mücadele biçimidir. Özgüvenin ve kimliğin ifadesidir. Türkiye ve KKTC’nin girişimci kadınları olarak dayanışma içinde her türlü zorluğu aşabilir, birbirimizle bağ kurarak, cesaretimizle ve ortak aklımızla Doğu Akdeniz’den global coğrafyalara uzanan başarı hikayeleri yazabiliriz. Bu süreçte projemizin de Kuzey Kıbrıslı kadınların önlerindeki kısıtları aşmalarına katkı sağlamasını umuyorum" dedi.

“Bir dayanışma ekosistemi oluşturmayı amaçlıyoruz”

Türkiye İş Bankası KOBİ ve İşletme Bankacılığı Pazarlama Müdürü Özge Küllah Kurtuluş, "Kadınların kendi yolunu cesaretle çizebilmesi ve hayallerini gerçekleştirebilmesi için fırsat eşitliği oluşturacak her çalışma çok kıymetli. Biz de bu yaklaşımla kadınların uzun soluklu ve ilham veren başarı yolculuklarını destekliyoruz. Kadınların emeğine, fikrine, üretkenliğine ve hayallerine duyduğumuz sonsuz inançla yürüttüğümüz Girişimde Kadın Gücü Projemizde 12 bini aşkın girişimci ve girişimci adayı kadına ulaştık. KKTC’de ise yollarımızın kesiştiği 207 girişimci kadın aramıza katıldı. Aralarında podcast serimize konuk olarak ilham veren, mentörlük programlarımıza katılarak deneyimlerini paylaşan isimler de yer aldı. Girişimde Kadın Gücü Projesi’nin 2026-2027 dönemini kapsayan üçüncü fazında da 7 bin 500 yeni girişimci ve girişimci adayı kadına ulaşmayı hedefliyoruz. Mentörlük programlarımızla 120 girişimci kadına bire bir destek sunmayı; 2021’den beri temellerini attığımız mezunlar ağıyla da sürdürülebilir bir dayanışma ekosistemi oluşturmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

“Güçlü Kıbrıs, Türkiye’nin gücüne güç katar”

GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu ise "Kıbrıs Türk halkı, tarih boyunca varoluş mücadelesi vermiştir, vermeye de devam etmektedir. Kendimizi bildik bileli kısıtlansak da girişimcilik ruhumuza hiçbir güç zincir vuramamıştır. Çünkü bizler, girişimciliği sadece ekonomik faaliyet değil, bir yaşam direnci olarak görüyoruz. Öte yandan KKTC, kısa sürede turizm, kültür ve eğitim adası haline geldi. Buna bağlı olan tüm sektörler de büyük bir gelişim gösterdi. Ancak biz yalnızca kadın-erkek tüm toplum hep birlikte potansiyelimizi gün yüzüne çıkarırsak güçlü olabiliriz. Güçlü Kıbrıs, Türkiye’nin gücüne güç katar" açıklamasında bulundu.

İlham veren hikayeler

Etkinlikte; girişimci kadınların iş dünyasındaki rolü, girişimcilik ekosisteminin gelişimi, dijital dönüşümün sunduğu fırsatlar ve ilham veren başarı hikayeleri ele alındı. Girişimde Kadın Gücü Program Direktörü Nazan Butuner, katılımcılara proje hakkında bilgi verirken Türkiye İş Bankası KOBİ ve İşletme Bankacılığı Pazarlama Bölümü Müdür Yardımcısı Pınar Geben, bankanın girişimci kadınlara yönelik çalışmalarını anlattı.

‘Birlikte Güçlenen Kadınlar: Kıbrıs ve Türkiye’den İlham Veren Hikayeler’ isimli panel ise The House Cafe Kurucu Ortağı Canan Özdemir İşmen, Pacific Line Group Yönetim Kurulu Üyesi ve TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi Funda Dedeoğlu, Robinson A.Ş Ortağı ve TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi Semrin Kaleli ile Unipass Pazarlama Ltd. Direktörü ve GİKAD Yönetim Kurulu Üyesi Yeşim Direl’in katılımıyla gerçekleşti.

12 bin girişimci kadın eğitim aldı

Girişimde Kadın Gücü Projesi; Türkiye’nin farklı bölgelerindeki girişimci kadınların dijitalleşmeye uyum sağlamalarını desteklemeyi, girişimcilik ekosisteminde kadınların görünürlüğünü artırmayı, iş birliği ağlarını güçlendirmeyi ve iş dünyasında daha etkin bir konumda yer almalarını sağlamayı hedefliyor. 2021 yılından bu yana 12 binden fazla kadının eğitim aldığı proje kapsamında ayrıca 149 girişimci kadına mentörlük, 40 girişimci kadına toplam 3 milyon TL tutarında sıfır faizli kredi desteği, 26 girişimci kadına iş geliştirme desteği verildi. 3 girişimci kadının Silikon Vadisi’ndeki ekosistemle buluşturulduğu projede, podcast serileri, ilham buluşmaları ve üretici kadınlara özel satın alma günleri de gerçekleştirildi.

Uçta uca destek mekanizması kuruldu

Projenin 2026-2027 yıllarını kapsayan iki yıllık yeni döneminde; çevrim içi ve yüz yüze eğitimler, saha etkinlikleri ve dijital platformlar aracılığıyla toplam 7 bin 500 girişimci ve girişimci adayı kadına daha erişim sağlanacak. 120 girişimci kadına, her yıl 6 ay süreyle mentörlük desteği verilecek. Bu programa katılan girişimciler arasından jüri tarafından başarılı bulunan 60 girişimci kadına iş geliştirme ödülü verilecek. Yeni dönemde ayrıca dijital içerikler, mezunlar ağı ve uçtan uca destek mekanizmalarıyla girişimci kadınların sürdürülebilir büyümesini destekleyen güçlü bir ekosistem oluşturulması amaçlanıyor.