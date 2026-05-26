Akın akın geliyorlar! Türkiye Avrupa ülkelerine fark attı!
Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte Türkiye’ye turist akını da başladı. Akdeniz ülkeleri deniz tatili için ilk sıralarda yer alırken Avrupa’daki tursit karşıtı protestolar da devam ediyor.
Milyonlarca turist her zaman olduğu gibi Avrupa rotalarını tercih ederken Eurostat verilerine göre bu yıl Avrupa’daki turizm hareketliliğinin rekor seviyeler ulaşması bekleniyor.
İtalya ve İspanya listenin en ön sıralarında yer alırken Türkiye’de diğer ülkelere fark atarak ilk 10’a girmeyi başardı.
Dünyanın en çok ziyaret edilen 10 ülkesi arasında 6 Avrupa ülkesi yer alırken bu yıl Avrupa ülkelerinde turist patlaması yaşanacağı tahmin ediliyor.
İşte turistlerin en çok tercih ettiği ülkeler listesi;
10- Hollanda 64 MİLYON 311 BİN 55
9- Almanya 83 MİLYON 622 BİN 666
8- Hırvatistan 85 MİLYON 604 BİN 505
7- Avusturya 97 MİLYON 20 BİN 394
6- Yunanistan 130 MİLYON 851 BİN 809
5- Birleşik Krallık 149 MİLYON 803 BİN
4- Fransa 150 MİLYON 753 BİN 829
3- Türkiye 154 MİLYON 799 BİN 879
2- İtalya 264 MİLYON 741 BİN 414
1- İspanya 329 MİLYON 661 BİN 68
