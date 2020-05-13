KKTC’de elektrik akımına kapılan 2 işçi öldü
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Gazimağusa kentinde bir gemide elektrik akımına kapılan 2 işçi hayatını kaybetti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Gazimağusa kentinde bir gemide elektrik akımına kapılan 2 işçi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Gazimağusa Limanı’nda bir gemide temizlik yapan 2 kişi elektrik akımına kapıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği 2 kişi, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.