  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

KKTC’de elektrik akımına kapılan 2 işçi öldü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Gazimağusa kentinde bir gemide elektrik akımına kapılan 2 işçi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 16:40:06 -
KKTC’de elektrik akımına kapılan 2 işçi öldü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Gazimağusa kentinde bir gemide elektrik akımına kapılan 2 işçi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Gazimağusa Limanı’nda bir gemide temizlik yapan 2 kişi elektrik akımına kapıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği 2 kişi, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.


Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı