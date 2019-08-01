KKTC’de din dersi yok Yunan dili var!

Hasan Türkmen Ankara

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde STK’lar Din Kültürü dersi öğretmenlerinin yetersizliğinden şikayet ederken, KKTC Milli Eğitim Bakanlığı 2019-2020 Öğretim Yılı muhtemel öğretmen atamalarında yine din kültürü dersine yer vermedi. Bakanlığın, muhtemel atamalarda Yunan dili dersine yer verirken, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine yine kadro açmaması tepkilere neden oldu. Türkiye, 45 yıl önce Kıbrıs’ın Yunanistan’a ilhakını önlemek için ordusunu adaya göndererek barışı sağlamış ve bu uğurda yüzlerce şehit ve gazi vermişti. Ancak yıllar sonra KKTC’de çocuklar yine Yunanlılara teslim edilmiş durumda. Batı tarzı yaşamın git gide arttığı KKTC’de çocuklar, din eğitiminden mahrum bırakılarak, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi yerine yeni öğretim yılında Yunan dili eğitimi alacak.

Din düşmanı sendika

Din düşmanlığı ile bilinen ve KKTC’de öğrencileri dinden uzaklaştırmayı hedefleyen Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte çalışarak Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin zorunlu ders olmaktan çıkardığı ortaya çıktı. Din kültürü öğretmenlerinin atanmaması için Milli Eğitim Bakanlığı’na baskı da yapan KTÖS’un, din kültürü öğretmenleri yerine ise Yunan dili öğretmenlerinin atanmasını istediği ortaya çıktı. Bakanlık da, yeni öğretim yılı muhtemel öğretmen atamalarında din kültürü dersi yerine Yunan dili dersine yer verdi.

Ayrıca KKTC Milli Eğitim Bakanlığı, 2019-2020 Öğretim yılı muhtemel öğretmen atamalarında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine yer vermezken, Yunan dili, Almanca, Fransızca ve İngilizce gibi Batı özentisi, çocukların kendi kültürlerini yok eden derslere yer verdi.