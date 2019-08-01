0553 313 94 23

KKTC’de din dersi yok Yunan dili var!

45 yıl önce yüzlere şehit verilerek Yunanistan ilhakının önlendiği KKTC'de Milli Eğitim Bakanlığı, 2019-2020 öğretim yılı muhtemel öğretmen atamalarında yine Din dersine yermedi. Bakanlık muhtemel atamalarda Yunan Dili dersine ise yer verdi.

01 Ağustos 2019 Perşembe 08:56
KKTC’de din dersi yok Yunan dili var!

 Hasan Türkmen  Ankara 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde STK’lar Din Kültürü dersi öğretmenlerinin yetersizliğinden şikayet ederken, KKTC Milli Eğitim Bakanlığı 2019-2020 Öğretim Yılı muhtemel öğretmen atamalarında yine din kültürü dersine yer vermedi. Bakanlığın, muhtemel atamalarda Yunan dili dersine yer verirken, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine yine kadro açmaması tepkilere neden oldu. Türkiye, 45 yıl önce Kıbrıs’ın Yunanistan’a ilhakını önlemek için ordusunu adaya göndererek barışı sağlamış ve bu uğurda yüzlerce şehit ve gazi vermişti. Ancak yıllar sonra KKTC’de çocuklar yine Yunanlılara teslim edilmiş durumda. Batı tarzı yaşamın git gide arttığı KKTC’de çocuklar, din eğitiminden mahrum bırakılarak, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi yerine yeni öğretim yılında Yunan dili eğitimi alacak. 

Din düşmanı sendika

Din düşmanlığı ile bilinen ve KKTC’de öğrencileri dinden uzaklaştırmayı hedefleyen Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte çalışarak Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin zorunlu ders olmaktan çıkardığı ortaya çıktı. Din kültürü öğretmenlerinin atanmaması için Milli Eğitim Bakanlığı’na baskı da yapan KTÖS’un, din kültürü öğretmenleri yerine ise Yunan dili öğretmenlerinin atanmasını istediği ortaya çıktı. Bakanlık da, yeni öğretim yılı muhtemel öğretmen atamalarında din kültürü dersi yerine Yunan dili dersine yer verdi.
Ayrıca KKTC Milli Eğitim Bakanlığı, 2019-2020 Öğretim yılı muhtemel öğretmen atamalarında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine yer vermezken, Yunan dili, Almanca, Fransızca ve İngilizce gibi Batı özentisi, çocukların kendi kültürlerini yok eden derslere yer verdi.


Yeni Akit Gazetesi
Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 08:56
  1. Ankara
  2. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
  3. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
  4. KKTC

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kasaplar Odası Başkanı’ndan ‘Kurban’ uyarısı: “Kayseri, Afrika’nın sokaklarından daha kötü oluyor, yetkililer önlem alsın”
    1. Kasaplar Odası Başkanı’ndan ‘Kurban’..
    2. İzmir’de PKK/KCK’ya darbe: 9 gözaltı
    3. 1800'den bu yana kazılan kent: Assos
    4. Okan Adil Kurt Adanaspor’da
    5. Bölgesel Amatör Ligine katılım..
    6. Deniz Türüç Fenerbahçe’yi tercih etti
    7. Yurtta hava durumu
    8. Genç Kızılaycılardan örnek davranış
    9. KKTC'de Batı Nil Virüsü için aktif..
    10. Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
    11. Sağlık çalışanlarının yüzde 60'ı..
    12. Gazze'de çatışma! 1 Filistinli şehit..
    13. Fenerbahçe Beko'dan Guduric'e teşekkür
    14. Aksaray'da büyükbaş hayvan yüklü tır..
    15. Karaciğer naklinin en sık görülen..
    16. Suriye konulu 13. Garantörler Toplantısı
    17. GÜNDEM / 1 Ağustos 2019
    18. CHP'li başkan belediyede hanedanlık..
    19. MEB'den okul yöneticilerine eğitim
    20. KKTC’de din dersi yok Yunan dili var!
    21. İYİ Parti'de Yavuz Ağıralioğlu'nun..
    22. Misyonerlerden 'evlilik' tuzağı
    23. Kurban Bayramı'na doğru
    24. Hindistan'da aşırı yağış can aldı
    25. Kara yollarında durum
    26. YÖK'ten diploma denklik işlemlerinde..
    27. Ziya Selçuk: Mesleki eğitimde atak..
    28. Trump, Putin'i arayıp teklifte bulundu!
    29. Türkiye'nin en kapsamlı yetenek..
    30. Uzay hukuku Türkiye'de masaya..
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'

    Günün Karikatürü

    01 Ağustos 2019
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler