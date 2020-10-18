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Aktüel KKTC'de cumhurbaşkanı seçimi ikinci turunda Başbakan Ersin Tatar önde gidiyor
Aktüel

KKTC'de cumhurbaşkanı seçimi ikinci turunda Başbakan Ersin Tatar önde gidiyor

Yeniakit Publisher
2020-10-18 19:14:57 -
KKTC'de cumhurbaşkanı seçimi ikinci turunda Başbakan Ersin Tatar önde gidiyor

LEFKOŞA/ANKARA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda, sandıkların yüzde 84'ü açılırken, Başbakan Ersin Tatar oyların yüzde 52,12'sini, Cumhurbaşkanı ve bağımsız cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı ise oyların 47,88'ini aldı.

KKTC'deki Bayrak Radyo Televizyonu tarafından paylaşılan verilere göre, saat 18.00'de oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından başlayan sayımda, sandıkların yüzde 84'ü açıldı.

Buna göre, Tatar sayılan oyların yüzde 52,12'sini alarak seçimde önde gidiyor.

Cumhurbaşkanı ve bağımsız cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı ise oyların 47,88'ini aldı.

Sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi 18.00 itibarıyla tamamlandı ve oy sayımına başlandı.

KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, Başbakan ve Ulusal Birlik Partisinin (UBP) cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar ile Cumhurbaşkanı ve bağımsız cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı yarıştı.

11 Ekim'de yapılan ilk turu Tatar oyların yüzde 32,34'ünü alarak birinci, Akıncı ise yüzde 29,80'ini alarak ikinci sırada tamamladı.

YSK'nın seçimin ve halk oylamasının kesin olmayan sonuçlarını saat 20.00'ye kadar açıklaması bekleniyor.

YSK'dan yapılan açıklamada, saat 17.00 itibarıyla ülke genelinde seçime katılım oranının yüzde 61,03 olduğu belirtilmişti.

Kayıtlı 199 bin 29 seçmenin bulunduğu seçimde vatandaşlar 738 sandıkta oy kullandı.

Kıbrıs Türk halkı, 1974'ten bu yana 10'uncu kez cumhurbaşkanını seçmek üzere sandığa gitti.

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