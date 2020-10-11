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Aktüel KKTC'de cumhurbaşkanı adaylarından açıklamalar
Aktüel

KKTC'de cumhurbaşkanı adaylarından açıklamalar

Yeniakit Publisher
2020-10-11 22:02:19 -
KKTC'de cumhurbaşkanı adaylarından açıklamalar

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) cumhurbaşkanı adayları Tufan Erhürman, Kudret Özersay ve Erhan Arıklı, oy sayımı devam ederken açıklamalarda bulundu.

Bayrak Radyo Televizyonunun (BRT) haberine göre, Cumhuriyetçi Türk Partisinin (CTP) cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, seçim sonucunda ikinci tura çıkan iki adayın belli olduğunu belirtti. Seçime katılımın oldukça düşük olduğuna işaret eden Erhürman, "Demokrasiye inanan bir parti olarak halkın iradesine saygı duyuyoruz." dedi.

Erhürman, gelecek beş yıllık sürecin ülke için çok zorlu olacağına işaret ederek "İçeride ve dışarıda büyük sorunlarla karşı karşıyayız. Parti olarak halkı koruma çabalarımıza devam edeceğiz. Parti meclisimiz muhtemelen salı günü toplanarak seçimi (değerlendirecek) ve ikinci turda ne yapılacağına karar verecek." açıklamasında bulundu.

- "Oy oranı beklentimin çok altındadır"

Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve bağımsız cumhurbaşkanı aday Kudret Özersay, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk sonuçlara göre aldığım oy oranı beklentimin çok altındadır ve benim açımdan siyasi hayatımı da gözden geçirmemi gerektirecek düzeydedir. Ama bu tabloya baktığımda asıl üzüntüm, ülkemin geleceğine dairdir." ifadelerini kullandı.

Kutuplaştırma ve gerginlik siyasetinin başarılı olduğu değerlendirmesinde bulunan Özersay, "Demek ki halkımızın beklentisi daha farklıdır, saygı duyarım, memleketime hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.

Özersay, bu süreçte ailesinden, işinden gücünden ciddi fedakarlık göstererek yanında duran tüm yol arkadaşlarına ve destekleyen herkese teşekkür etti.

- "Sahadan uzak kalmamız sonucu etkiledi"

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı oy sayımı devam ederken basına açıklamalarda bulundu.

BRT'nin haberine göre, seçimde aldıkları oyu değerlendiren Arıklı, seçim sonuçlarının çok tartışılacağını, YDP'nin yüzde 15 bandında olan oyunun yüzde 6'da kaldığını söyledi. Sahadan uzak kalmalarının sonucu etkilediğini belirten Arıklı, karantinadaki insanların oy kullanamamasının da aldıkları oy oranında etkili olduğunu savundu.

Ersin Tatar ve Mustafa Akıncı’ya ikinci turda başarılar dileyen Arıklı, YDP MYK'sında istifasını görüşebileceğini söyledi.


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