0553 313 94 23

KKTC’de çarşı iznine çıkan asker ölü bulundu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) çarşı iznine çıktıktan sonra haber alınamayan asker Mustafa Alamur ölü olarak bulundu.

20 Ağustos 2019 Salı 20:03
KKTC’de çarşı iznine çıkan asker ölü bulundu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) çarşı iznine çıktıktan sonra haber alınamayan asker Mustafa Alamur ölü olarak bulundu.



12 Ağustos’ta çarşı iznine çıkan er Mustafa Alamur’un cesedi Gazimağusa İsmet İnönü Bulvarı üzerinde bulunan ve inşası yarım bırakılmış bir binanın içerisinde bulundu. Polis olay yerinde yaptığı incelemeler sonrası cesedin kimliğinin KKTC’de vatani görevini yaptığı öğrenilen Alamur’a ait olduğunu doğruladı. Alamur’un ölüm sebebine dair henüz net bir bilgi paylaşılmazken naaşının otopsi sonrası memleketi Çorum’a gönderileceği belirtildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 20:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trabzonspor Atina'da
    1. Trabzonspor Atina'da
    2. Başakşehir'den iki anlaşma birden!
    3. Ufuk Sarıca: “İyi bir turnuva bizi..
    4. Muş'ta toplantı ve gösteri yürüyüşleri..
    5. 268 kaçak yakalandı
    6. M. Başakşehir, Mahmut Tekdemir’in..
    7. Hatay'da otomobil şarampole..
    8. Damat ve sağdıcın zor anları
    9. Rıza Çalımbay: Çaykur Rizespor maçına..
    10. Bakan Kasapoğlu’ndan millilere ziyaret
    11. Başkan Erdoğan Sultanahmet'te..
    12. Balıkesir’de 150 bin paket kaçak..
    13. Başkentte trafik kazası: 8 yaralı
    14. Göztepe'de Beşiktaş maçı hazırlıkları
    15. Hindistan'dan Pakistan'a nehirlere..
    16. ABD Başkanı Trump bir kez daha dede oldu
    17. Putin’e hakaret eden Gürcistanlı..
    18. Ağrı’da terör propagandasına 9 gözaltı
    19. AB yine durmadı! HDP'ye desteğe koştu
    20. "Bir an önce masayı işletelim"
    21. TÜRKAD Başkanı'ndan CHP'ye kayyım..
    22. Günde bir avuç vişne yerseniz.....
    23. Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
    24. Erdoğan'dan Haluk Dursun'a cenazesinde..
    25. Müslüman vekile Donald Trump'tan..
    26. Gençlerbirliği, Erdem Özgenç ile..
    27. Başkentte otobüs kazası: 8 yaralı
    28. Evinizi şıklaştırmanın en ucuz..
    29. Lunaparkta 2 kişiyi bıçaklayan çocuk..
    30. Patlıcan nasıl kurutulur? Patlıcan..
    O genel müdür görevden alınıyor
    O genel müdür görevden alınıyor
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Sezai Temelli’den alçak tehdit! ‘Bu zemini terk etmeyeceğiz, hesap soracağız’
    Sezai Temelli’den alçak tehdit! ‘Bu zemini terk etmeyeceğiz, hesap soracağız’
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu

    Günün Karikatürü

    20 Ağustos 2019
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz