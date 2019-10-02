KKTC'de bir anne 2 yaşındaki çocuğunu ezdi KKTC'de aracı ile garajdan geri geri çıkan bir anne, bisikletiyle oynayan 2 yaşındaki çocuğunu ezdi. Hastaneye kaldırılan küçük kızın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) talihsiz anne, farkında olmadan 2 yaşındaki çocuğunu ezdi. Paniğe kapılıp gaza bastı KKTC’de İskele ilçesine bağlı Ötüken köyünde anne Meltem Sertsoy, aracı ile garajdan geri geri çıkarken farkında olmadan bisikletiyle oynayan 2 yaşındaki kızı Deniz’e çarptı. Küçük Deniz’in çığlık atması üzerine paniğe kapılıp, fren yerine gaza basan Meltem Sertsoy, karşı evin duvarını yıkarak durabildi. Şok yaşayan ve çığlık atan annenin imdadına komşuları yetişti. Deniz, olay yerine gelen komşuları tarafından Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yoğun bakıma alındı Durumu ağır olan minik çocuk, burada yapılan ilk tedavisinin ardından Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan küçük kızın durumunun ağır olduğu belirtildi.

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