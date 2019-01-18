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KKTC'de bayrak skandalı! "Akıncı istifa etmeli"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın, Rum Sosyal Reform Birliği (OPEK) üyelerini kabulünde KKTC ve Türkiye bayrağının olmaması, muhalefetin tepkisine neden oldu...

18 Ocak 2019 Cuma 23:54
KKTC'de bayrak skandalı! "Akıncı istifa etmeli"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın, Rum Sosyal Reform Birliği (OPEK) üyelerini kabulünde KKTC ve Türkiye bayrağının olmaması, muhalefetin tepkisine neden oldu. Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, "Sayın Akıncı makamına yakışanı yapmalı ve istifa etmeli" dedi.

Muhalefetin sert tepki gösterdiği tartışma, KKTC Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu'nun, Akıncı'nın OPEK üyelerini kabulüne yönelik yaptığı açıklama ve paylaştığı fotoğraf ile başladı. Açıklamada, OPEK temsilcilerine Kıbrıs sorunu konusunda, içinde bulunulan durum ve özellikle siyasi eşitliğin Kıbrıslı Türkler açısından vazgeçilmez ilke olduğu konusunun etraflıca izah edildiği kaydedildi. Basına yansıyan fotoğrafta ise Akıncı'nın arkasında yer alan KKTC ve Türk bayrağının olmadığı görüldü.

“Akıncı istifa etmeli”

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, "Sayın Akıncı makamına yakışanı yapmalı ve istifa etmeli. Bayraklardan neden çekiniyor. O bayraklar sayesinde Cumhurbaşkanlığı makamında oturduğunu unuttu mu? Bundan sonra aday olmayı düşündüğü 2020 Cumhurbaşkanlığı'na nasıl aday olacaktır" diye konuştu.

İşte o fotoğraflar:

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 23:54
  1. Rum Sosyal Reform Birliği (OPEK)
  2. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı
  3. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)
  4. Türkiye bayrağı
  5. KKTC bayrağı
  6. Kıbrıs
  7. Yeniden Doğuş Partisi
  8. Erhan Arıklı

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