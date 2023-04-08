KKTC’de 97.2 bin dekar arazi için sulama projesi başlatıyoruz

Bakanlığın açıklamasına göre 1 milyar 849 milyon liralık ‘Orta Mesarya Ovası Sulaması İletim Hattı Yapımı 2’nci Kısım’ işinde inşaata başlanacak. Bu kapsamda 97 bin 200 dekar araziye ilk kez sulama suyu iletilecek. Projenin su kaynağı için Mersin’de inşa edilen Alaköprü Barajı ve KKTC’de bulunan Geçitköy Barajı kullanılacak.

Projeyle yer fıstığı, zeytin, patates, narenciye, nar, enginar ve tahıl (arpa, buğday), yem bitkisi (yeşil ot, silajlık mısır, yonca gibi) gibi tarımsal ürünler üretilecek.

10 bin kişiye iş imkânı

Sulama inşaatının tamamlanmasıyla yaklaşık 10 bin kişiye iş imkânı ve KKTC ekonomisine yıllık 468 milyon lira katkı sağlanacak.

Öte yandan KKTC Sulamaları İletim Tüneli›nin inşaatının ‘Güzelyurt ve Orta Mesarya Ovası Sulaması İletim Yapıları’ işi kapsamında 5 bin 700 metre uzunluğunda 4.2 metre çapında tünel, Geçitköy Terfi Merkezi mekanik elektrik işleri ve 582 metre çelik cebri boru imalatları da tamamlandı. Uzunluğu 3.7 kilometre olan ‘Orta Mesarya Ovası Sulaması İletim Hattı Yapımı 1’inci Kısım’ işi de bitirildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO