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Dünya KKTC'de 28 Şubat ruhu hortladı! 'Cihadı öğretiyorlar, canlı bomba istemiyoruz'
Dünya

KKTC'de 28 Şubat ruhu hortladı! 'Cihadı öğretiyorlar, canlı bomba istemiyoruz'

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Toplumcu Demokrat Parti tarafından düzenlenen basın açıklamasında camilerdeki Kur'an kursları, "Canlı bombalar istemiyoruz." ifadeleri ile hedef alındı.

Yeniakit Publisher
2023-01-08 22:51:00 -
KKTC'de 28 Şubat ruhu hortladı! 'Cihadı öğretiyorlar, canlı bomba istemiyoruz'

 Yeniakit.com.tr 

28 Şubat ruhunun hortladığı KKTC'de camilerdeki Kur'an kursları hedef alınmaya başlandı.

KKTC Toplumcu Demokrasi Partisi tarafından yapılan açıklamada, Anadolu Gençlik Derneği’nin Lefkoşa’da verdiği İslami eğitimlere kin kusuldu.

'Canlı bombalar istemiyoruz'

TDP Genel Başkanı Mine Atlı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Camilerde Kur’an kursu açtılar, cihadı öğretiyorlar. Canlı bombalar istemiyoruz. Kıbrıs’ın laik yapısına aykırı bu faaliyetler derhal yasaklanmalı.

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