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Aktüel

KKTC’de 23 Nisan coşkusu balkonlara taştı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) korona virüs salgını nedeni ile evlerinden çıkamayan halk 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı balkonlara çıkarak coşkuyla kutladı.

2020-04-23 23:45:15 -
KKTC’de 23 Nisan coşkusu balkonlara taştı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) korona virüs salgını nedeni ile evlerinden çıkamayan halk 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı balkonlara çıkarak coşkuyla kutladı.



Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında evlerde kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) halk balkonlarda coşkuyla kutladı. Bu yıl Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 100. yılı olması nedeni ile 23 Nisan ayrı bir öneme ve değere sahip olurken, Türkiye ile eş zamanlı olarak saat 21.00’de bayraklar ile evlerinin balkonlarına çıkan halk, önce saygı duruşu gerçekleştirdi, ardından İstiklal Marşı okudu.

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