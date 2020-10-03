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Aktüel KKTC üniversitelerinin doluluk oranlarında 11 puanlık artış
Aktüel

KKTC üniversitelerinin doluluk oranlarında 11 puanlık artış

Yeniakit Publisher
2020-10-03 14:33:28 -
KKTC üniversitelerinin doluluk oranlarında 11 puanlık artış

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, KKTC üniversitelerine ayrılan kontenjanların doluluk oranlarını yüzde 64'ten yüzde 75'e çıkararak, 11 puanlık artış sağladıklarını kaydetti.

Çavuşoğlu, 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sonuçlarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

2020 YKS ek yerleştirme sonuçları ve verilerinin ÖSYM başkanlığınca açıklandığını hatırlatan Çavuşoğlu, bu yıl KKTC üniversitelerine kayıt yaptırma hakkı kazanan öğrenci sayılarında geçen yıla göre artış görülmesinin, küresel ölçekte yaşanan salgın dönemi de göz önüne alındığında memnuniyet verici olduğunu vurguladı.

Gelinen noktada tüm yükseköğrenim otoritelerinin olumsuz söylemlerine rağmen inançlarını kaybetmediklerini ve paydaşlarıyla kurguladıkları stratejiye ve ortaya koydukları projelere güvendiklerini belirten Çavuşoğlu, geçen yıl KKTC üniversitelerine 8 bin 905 öğrenci yerleşme hakkı kazanırken, bu yıl 10 bin 304'e çıkardıklarının altını çizdi.

Çavuşoğlu, "KKTC'ye ayrılan kontenjanların doluluk oranlarını yüzde 64'ten yüzde 75'e çıkardık. Tüm istatistik verilerde yükseliş gösteren KKTC yükseköğrenimine bu sonuçların hayırlı olmasını temenni ederim." ifadesini kullandı.

Buna göre, ek yerleştirme sonuçlarıyla birlikte KKTC üniversitelerindeki doluluk oranlarında 11 puanlık bir artış yaşandı.

- 9 Ekim ve sonrası öğrenciler için charter seferler

Yeni kayıt yapan ve eğitimlerine devam eden öğrencilerin sağlıklı ve güvenli bir şekilde KKTC'ye getirilmesi için de gerekli çalışmaları yapacaklarına işaret eden Çavuşoğlu, "9 Ekim ve sonrası için yükseköğrenim öğrencilerine yönelik charter seferler düzenleyip, devletin karantina merkezinde öğrencilerimizi misafir edeceğiz. Öğrencilerimiz ülkemize geldiklerinde karantina ücretleri de devletimiz tarafından karşılanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, sıra dışı ve zor şartlar altında yürütülen çalışma sürecine katkı yapan KKTC Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve tüm sıkıntılarıyla yakinen ilgilenen Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç ile tüm paydaşlara teşekkür ederek, ülkedeki üniversitelere kayıt hakkı kazanan öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.

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