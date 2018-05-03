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KKTC tehlikede! Akıncı'nın hamlesinden Dışişleri Bakanının bile haberi yok

KKTC'de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Türkiye'nin garantörlüğünü sonlandırmaya çalışan Guterres Anlaşması'nı kabul etmesi üzerine bir tepki de KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'dan geldi.

03 Mayıs 2018 Perşembe 20:17
KKTC tehlikede! Akıncı'nın hamlesinden Dışişleri Bakanının bile haberi yok

KKTC'de başlayan Guterres hareketliliği devam ediyor. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın, müzakerelerde Türkiye'yi aradan çıkartma çalışmalarını ortaya koyan Guterres Anlaşmasının kabulüne hükümetten de tepkiler geliyor.

Dün Eski Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun tepki gösterdiği Guterres konusuna bugün de Dışişleri Bakanuı Kudret Özersay'dan eleştiri geldi.

"AKINCI BİZE HABER VERMEDİ"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Anastasiadis'e 'Guterres belgesi'ni öneren Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı eleştirdi. Özersay, Akıncı'nın, Anastasiadis'e yaptığı öneri öncesi hükümeti ve Dışişleri'ni bilgilendirmediğini ileri sürdü.

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BİR TEPKİ DE DIŞİŞLERİ BAKANI'NDAN

KKTC Dışişleri Bakanı Özersay, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Devletin kurumları arasında iş birliği ve diyaloğun önemine inandığını vurgulayan Bakan Özersay, şunları kaydetti:

"Dışişleri Bakanı olarak benim ve bildiğim kadarıyla da genel anlamda hükümetimizin içerisinde türlü yapıcı muğlaklıklar bulunan ve herkesin kendine göre yorumladığı bir belgeyi Sayın Akıncı’nın stratejik bir paket anlaşma olarak ilan etmeyi önereceğine dair önceden bir bilgimiz olmadı. Üzülerek söylemeliyim ki biz bunu basından öğrendik. Daha önce sayın Cumhurbaşkanı’nın kendisinin defalarca dile getirdiği şekilde Kıbrıs Rum tarafında bir zihniyet değişikliği olmaksızın, İsviçre’de başarısızlığa uğrayan bir sürece ait olan böyle bir kağıdın, nasıl olup da 'kaldığı yerden aynen devam' noktasına sürüklenmemize yol açmayacağını bizzat sayın Cumhurbaşkanından duymayı isterim açıkçası."

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 20:17
  1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
  2. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi

YORUM YAZ

  • Özgür Özgür 38 dk önce
    Hainler şunu bilmeli ki garantör olmak için Kıbrıs cumhurbaşkanına sorulmadı, garantör olmaktan çıkmak da Kıbrıs cb nin elinde değil. Girmek atanlardan kalan hak idi, çıkmak Türk milletinin elindedir. Geçmişi olan da bundan ölse vaz geçemez. Geçmişi olmayan ya da inkar eden piçlere söz verilmedi, verilmeyecek.
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