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Siyaset KKTC, Tatar ile ‘Mavi Vatan’ın kalesi oldu
Siyaset

KKTC, Tatar ile ‘Mavi Vatan’ın kalesi oldu

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar’ı kutladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 10:01:00 -
KKTC, Tatar ile ‘Mavi Vatan’ın kalesi oldu

Perinçek, yayınladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı: “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı sevinçle kutluyoruz. Başarısı insanlığın başarısı oldu. Bağımsız KKTC, Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanlığında Mavi Vatan’ın kalesi oldu. Kahraman Denktaş rahat uyu.” Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da Tatar’ı kutladı. Erbakan, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Ersin Tatar Beyefendi’yi en kalbi duygularımla tebrik ediyor, kendisine bu çok önemli görevde başarılar diliyor, şehit kanları ile sulanmış Kıbrısımıza en hayırlı hizmetleri yapmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.”

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