KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz: "Halkımız yarın itibarıyla Anadolu'nun suyuna kavuşacak"

LEFKOŞA/ANKARA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, KKTC'ye su temin edilmesi projesiyle ilgili, "Bu proje gerçekten tamirat sırasında gittiğimizde gördük ki bir hayalmiş, hayal olan bir proje gerçekleşmiş." dedi.

Oğuz, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Su Temin Projesi Boru Hattı Onarımını Müteakip Su Verme Töreni"nde konuştu.

Bakan Oğuz, "Gerçekten, Allah'ın izniyle inşallah bugünden sonra halkımız yarın itibarıyla Anadolu'nun suyuna kavuşacak." ifadesini kullandı.

Tünel delme projesinin de devam ettiğini belirten Oğuz, "İnşallah önümüzdeki yıl itibarıyla da Türkiye'den gelen suyun tarımsal faaliyette kullanılmasına başlanacak. Bu proje gerçekten tamirat sırasında gittiğimizde gördük ki bir hayalmiş, hayal olan bir proje gerçekleşmiş." dedi.

Oğuz, bu hayali gerçekleştirmeleri dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.