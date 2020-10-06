  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz: "Halkımız yarın itibarıyla Anadolu'nun suyuna kavuşacak"
Aktüel

KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz: "Halkımız yarın itibarıyla Anadolu'nun suyuna kavuşacak"

Yeniakit Publisher
2020-10-06 19:38:18 -
KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz: "Halkımız yarın itibarıyla Anadolu'nun suyuna kavuşacak"

LEFKOŞA/ANKARA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, KKTC'ye su temin edilmesi projesiyle ilgili, "Bu proje gerçekten tamirat sırasında gittiğimizde gördük ki bir hayalmiş, hayal olan bir proje gerçekleşmiş." dedi.

Oğuz, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Su Temin Projesi Boru Hattı Onarımını Müteakip Su Verme Töreni"nde konuştu.

Bakan Oğuz, "Gerçekten, Allah'ın izniyle inşallah bugünden sonra halkımız yarın itibarıyla Anadolu'nun suyuna kavuşacak." ifadesini kullandı.

Tünel delme projesinin de devam ettiğini belirten Oğuz, "İnşallah önümüzdeki yıl itibarıyla da Türkiye'den gelen suyun tarımsal faaliyette kullanılmasına başlanacak. Bu proje gerçekten tamirat sırasında gittiğimizde gördük ki bir hayalmiş, hayal olan bir proje gerçekleşmiş." dedi.

Oğuz, bu hayali gerçekleştirmeleri dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran da mı savaşa dahil oluyor? 'Artık tahammül etmeyeceğiz'
Dünya

İran da mı savaşa dahil oluyor? 'Artık tahammül etmeyeceğiz'

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, Ermenistan'a silah yardımı yapıldığı yönündeki iddialara sert tepki gösterdi. Rebii, İran sınırındaki çatışm..
Ermenistan'ın hain planı deşifre oldu!
Yerel

Ermenistan'ın hain planı deşifre oldu!

Tüm dünyanın gözü önünde savaş suçu işleyen Ermenistan'ın, sürekli Gence'deki alanları vurma sebebi ortaya çıktı.
Cephede hezimete uğrayan Ermenistan'a bir darbe de ABD'li kuruluştan geldi
Dünya

Cephede hezimete uğrayan Ermenistan'a bir darbe de ABD'li kuruluştan geldi

Azerbaycan'ın işgal altındaki toprakları azad etmek için başlattığı ve devam ettirdiği operasyonlar karşısında hezimete uğrayan Ermenistan'a..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay