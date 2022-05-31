KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre'den Türkiye mesajı! 'Vazgeçmeyiz'

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Antalya'da düzenlenen Yeniden Refah Partisi Milli Siyaset Akademisi etkinliğine katıldı.

Kentte gazetecilerle de bir araya gelen Başkan Töre, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kıbrıs’ta çözümün önünde en büyük engelin Kıbrıslı Rumların zihniyetinden kaynaklandığına dikkat çeken Zorlu Töre, Rumların bir çok kez sunulan kapsamlı çözüm konularını içeren referandum ve planlara "hayır" dediğini anımsattı.

'Çok uzun yıllar varoluş mücadelesi verdik'

Kıbrıs Türk Halkı’nın kendi bağımsız devletini ilan ettiğini söyleyen Töre, bunun öncesinde uzun yıllar varoluş mücadelesi verdiklerini hatırlatarak; “Türk ordusunun adaya gelmesini 1878’den 1974’e kadar, 96 yıl bekledik. Çok uzun yıllar varoluş mücadelesi verdik. Ve sonunda, 1974 yılı 20 Temmuz şafak vakti, Rum-Yunan ikilisinin yapmış olduğu çılgınlıktan sonra Türk ordusu Kıbrıs’a geldi. Güney’deki Türkler kuzeye, kuzeydeki Rumlar da güneye göç etti. Karşılıklı nüfus transferi oldu ama nüfus transferinden sonra adada yine görüşmeler, müzakereler devam etti. Federasyon olamayacağı anlaşılınca biz federe devletten vazgeçtik ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletini kurduk. Kuzeyde Türk halkı, o kurtarılmış topraklar üzerinde bir milli devlet ilan etti.” dedi.

'Anavatan Türkiye’ye ile birlikte hareket etmeliyiz'

"Bugün hala daha Rumların, 'Kıbrıslı Türkler azınlıktır. Azınlık, çoğunluğun vereceği kararlara hükmedemez. Azınlığı biz eşit ortak yapamayız' şeklinde yaklaşımları mevcut." diyen Töre, "Dolayısıyla Kıbrıslı Türkler olarak bize tek seçenek kalıyor. Kendi bağımsız devletimize, KKTC’ye sahip çıkmak. KKTC’yi yaşatmak, korumak, ileriye taşımak ve kökleştirmek hepimizin görevi. Devletimizi yaşatmak ve daha ileriye götürebilmek için de Anavatan Türkiye’ye ile birlikte hareket etmeliyiz. Türkiye’nin desteği olmazsa olmaz. KKTC bağımsız devletini ilan ettikten sonra Anavatan Türkiye bizi tanımış, bize maddi, manevi her türlü desteği sağlamış ve sağlamaya da devam etmektedir. Dolayısıyla gelecek konusunda bir endişemiz yok” diye konuştu.

'Aldanmamalıyız'

Rum-Yunan ikilisinin Kıbrıs Türk halkı için kurdukları tuzağa karşı uyaran Zorlu Töre, "Biz iyi niyetle Dünya’da barış olsun, Kıbrıs’ta barış olsun veya bölgede barış olsun derken emperyalist ve sömürgeci ülkeler niyetlerinden vazgeçmiyorlar. Rum-Yunan ikilisi de kendi milli idealleri olan Büyük Yunanistan hedefinden vazgeçmiyor. Kıbrıs’ı 12 adadan sonra, 13. ada yapmaktan vazgeçmiyorlar. Kıbrıs’ı bir Girit adası yapma hedefinden vazgeçmiyorlar. Kıbrıs Türk halkını da Batı Trakya Türkleri durumuna düşürmekten vazgeçmiyorlar. Aldanmamalıyız. Aldandığımız zaman sadece Kıbrıs Türk halkının başına değil, Türk milletinin başına da büyük felaketler gelir."

Başkan Töre, son yıllarda tüm dünyayı da etkisi altına alan pandemiden kaynaklı bir çok ülkenin olduğu gibi KKTC’nin de ekonomik ve sosyal sıkıntılar yaşadığını ancak tüm bu olumsuzlukları aşmak için mücadelenin devam ettiğini kaydederek sözlerini şöyle tamamladı:

KKTC, Anavatan Türkiye ile birlikte yoluna devam edecektir. Yaşadığımız ekonomik problemler elbette çok önemlidir. Sosyal sıkıntılar çok önemlidir. Ama devlet gibisi yoktur. Özgürlükten vazgeçemeyiz. Türk ordusundan ve Türkiye’den asla vazgeçemeyiz. Çünkü bunlar esaslarımız, kutsal değerlerimiz. Kutsal değerler bizim milli ve manevi değerlerimizdir. Milli ve manevi değerlerimize biz sahip çıkmazsak kendi kimliğimizi kaybetmiş oluruz. Bu her millet içinde böyledir. Hem milletin kendine göre, milli manevi değerleri vardır. Kıbrıs Türk Halkı da milli ve manevi değerlerine sahip çıkacak ve Anavatan Türkiye ile birlikte yoluna devam edecektir.