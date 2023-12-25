KKTC Meclis Başkanı Töre: Cumhurbaşkanımız Erdoğan dünya milletlerine yol gösteriyor!

Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı Başkanı Abdullah Çalışkan, Töre’ye vakfın çalışmaları hakkında bilgi verdi. Çalışkan, vakfın Türkiye ve Türk devletleri arasındaki ilişkilere katkıda bulunma amacı taşıdığını, vakfın bünyesindeki iş konseyi, gençlik konseyi ve basın konseyi gibi toplulukların da işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunduğunu söyledi.

KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre ise, vakıf hakkında bilgi aldıktan sonra gündeme ilişkin soruları cevapladı. Töre, KKTC’de mülk alan İsrailli iş adamları ile ilgili gerekli araştırma ve çalışmaların yapıldığını, alınması gereken tedbirler varsa, gereğinin yapılacağını ifade etti.

Töre: Cumhurbaşkanımız Erdoğan dünya milletlerine yol gösteriyor!

Töre, İsrail’in Gazze’de uyguladığı devlet terörüne de sert tepki göstererek, “İsrail’in uyguladığı zulüm ve devlet terörü kabul

edilemez. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan söylenmesi gereken her şeyi söylüyor. Dünya milletlerine ve devlet adamlarına bu konuda yol gösteriyor” diye konuştu.

Türk Dünyası Gençlik Konseyi Başkanı Ramazan İzol ise gençliğin önemi üzerinde durdu ve vakfın gençlik konusundaki çalışmaları hakkında bilgi verdi. İzol, Gençlik konseyi olarak üniversitelerde de yapılandıklarını ve şimdiden kurulan üniversite topluluğuna binlerce öğrencinin üye olduğunu ifade etti.

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İzol: Gençleri geleceğe hazırlamaya çalışıyoruz!

İzol, “Türklük bir ırk olmaktan daha çok bir anlak anlayışı ve bir duruş şeklidir. Atalarımızdan aldığımız ilhamla, Türk gençlerini geleceğe hazırlamaya çalışıyoruz” dedi.

Ramazan İzol, Türk Cumhuriyetlerindeki gençlerle de irtibatta olduklarını, kardeş devletlerden gelen Türk öğrencilerin

sorunlarıyla da yakından ilgilendiklerini ifade etti. Ziyarete Türkiye-KKTC Dostluk Grubu başkanı Ak Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ile komisyon üyesi Ak Parti İstanbul milletvekili Şamil Ayrım da katıldı.