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Dünya KKTC Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu oldu
Dünya

KKTC Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KTTC) 42. hükümeti, yeni Meclis Başkanı olarak Ulusal Birlik Partisi İskele Milletvekili Önder Sennaroğlu'nu seçti.

Yeniakit Publisher
2021-01-18 21:13:00 -
KKTC Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 42. hükümet yeni Meclis Başkanı olarak Ulusal Birlik Partisi İskele Milletvekili Önder Sennaroğlu'nu seçti.

KKTC Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde uzun süren siyasi krizin ardından yeni Meclis Başkanı belli oldu. KTTC’nin 42. hükümeti, yeni Meclis Başkanı olarak Ulusal Birlik Partisi İskele Milletvekili Önder Sennaroğlu'nu seçti. Mecliste kapalı olarak yapılan oylamada Sennaroğlu 26 “kabul”, 22 “ret” oyu alarak KKTC'nin yeni Meclis Başkanı oldu.

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