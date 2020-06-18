KKTC ile Türkiye arasındaki tarifeli uçuşlar yeniden başladı

THY, KKTC’ye haftada 4 sefer düzenleyecek. Uçuşlar ilk etapta İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı, Esenboğa Havalimanı, Adnan Menderes Havalimanı ve Antalya Havalimanlarından karşılıklı seferler ile başlayacak.

KKTC’ye hali hazırda başlayacak seferlerde Bakanlar Kurulu kararları çerçevesindeki karantina uygulamaları yapılacak.

1 Temmuz tarihine kadar yürürlükte olan uygulamaya göre, KKTC vatandaşları ve KKTC’de ikamet/çalışma/eğitim veya benzeri şekillerde bulunan yabancılar, 14 gün karantinada kalma şartıyla ülkeye girebilecek.

KKTC vatandaşları hariç tüm yabancılar 4 bin 400 TL’lik karantina ücreti ödeyecek.

Öte yandan Onur Air de yurt içi uçuşlarına 26 Haziran’da, yurt dışı seferlerine ise 15 Temmuz’da başlayacak.

‘1 milyon yolcuya ulaşıldı’

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, 15 Haziran itibariyle Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında toplam yolcu trafiğinin 1 milyon 10 bin 137 kişi olduğunu açıkladı.

Bakan Karaismailoğlu “İç hat uçuşlarının başlatıldığı 1 Haziran tarihinden 15 Haziran tarihine kadar Covid-19 salgınına yönelik etkili önlemlerin büyük bir titizlikle uygulandığı havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısı, iç hatlarda 10 bin 777, dış hatlarda ise 2 bin 904 olmak üzere toplamda 13 bin 681 oldu” dedi.

THY Teknik AŞ üs bakım hangarlarının yangın sistemini test etti

Türk Hava Yolları (THY) Teknik AŞ, İstanbul Havalimanı’nda yapımı devam eden üs bakım hangarlarının yeni yangın söndürme sistemini test etti. THY Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamaya göre, bölgesinin en büyük bakım onarım şirketi olan THY Teknik AŞ, İstanbul Havalimanı’ndaki ana bakım hangarlarını da yüksek standartlara sahip son teknoloji güvenlik sistemleri ile donatıyor. Şirket, son teknoloji güvenlik sistemleri ile donattığı üs bakım hangarlarının yangın testlerini gerçekleştirdi.

Hangarlarda gerçekleştirilen test aşamalarını, THY Teknik AŞ Genel Müdürü Ahmet Karaman ve THY Genel Müdür Yardımcısı Abdülkerim Çay da takip etti. THY Teknik AŞ, 100’den fazla hava yoluna Türkiye’de 23, dünyada ise 44 istasyonda yılın 365 günü, 7 gün 24 saat Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) standartlarında hat bakım desteği sağlıyor. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter’daki hesabından yaptığı paylaşımında, “Havada olduğu gibi karada da her koşul için hazırlıklıyız. Dünyanın önde gelen uçak bakım şirketlerinden olan THY Teknik AŞ, İstanbul Havalimanı bakım hangarlarındaki yangın söndürme sistemlerini test ederek güvenilirliğini bir kez daha kanıtladı” ifadelerini kullandı.