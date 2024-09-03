KKTC "ikinci Filistin" mi oluyor? Serdar Arseven’den şok uyarı

Milat gazetesi yazarı Serdar Arseven, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Siyonist yerleşim çabalarına karşı uyarılarda bulundu. Arseven, KKTC'nin Filistin gibi ikinci bir trajedi yaşamaması için dikkatli olunması gerektiğini belirtti. KKTC ve Türkiye'nin, bu yerleşim girişimlerine karşı adımlar attığını vurgulayan Arseven, Siyonistlerin bin türlü hilesine karşı dikkatli olunması gerektiğini ifade etti. Arseven, Kıbrıs'ta gözlerin açık tutulması gerektiğini kaydettiği yazısında şunları dile getirdi:

"Yıllar boyunca, KKTC’deki Siyonist Yerleşim çabalarına dikkat çektik.

“Yerli ve milli” medya mensuplarından da, bu gayretimize destek vermelerini istedik.

Ne yazık ki, ısrarlı çağrılarımıza rağmen, konuya ilgi duyanlar çok azınlıkta kaldı.

Kıbrıs’ın önemini anlamayanlar, ya da bu konuyu “tehlikeli” buldukları için topa girmeyenler çoğunluktaydı.

Bugün…

Hem Devletimiz hem de Yavru Vatanımız KKTC, konuyu ciddiyetle, yakından takip ediyor.

Bunda, Siyonistlerin Gazze’deki Soykırımları da etkili oldu tabii…

Bunların neler yapabilecekleri iyice görüldü bu acı vesileyle.

Hiç olmazsa bundan sonra, “gayrimenkul alımı” yoluyla “Siyonist yayılmacılık” olmasın dile adımlar atılıyor.

Bunları da “yakından” takip ediyoruz.

Siyonizm’in bin türlü hilesi var…

Gözümüzü KKTC’den ayırırsak hata ederiz!..

Aman, KKTC, “İkinci Filistin” olmasın!"

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