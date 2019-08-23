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KKTC için yeni dönem! Monaco modeli geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile KKTC Başbakanı Tatar'ın Ankara'daki zirvesi Doğu Akdeniz'deki suları yeniden ısındırdı. Her iki liderin de KKTC haklarının savunulması konusundaki kararlılığı uzmanlara göre yeni dönemdeki yol haritasının da gösterdi. EED Başkanı Prof. Dr. Kumbaroğlu, "Akdeniz'de yeni bir Monaco modeli fiilen hayat buluyor." dedi.

23 Ağustos 2019 Cuma 07:50
KKTC için yeni dönem! Monaco modeli geliyor

Türkiye'nin bir yandan Suriye'de kuracağı güvenli bölge çalışmaları, diğer yanda terörle mücadele konusu derken şüphesiz en önemli kon başlıklarından biri de Doğu Akdeniz.

Son dönemlerde özellikle batılı bloğun karşısında yalnızlığa mahkum olmuş gibi görünen Türkiye ve KKTC yeni süreçte farklı adımlar atabilir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ın Ankara'daki görüşmelerinin ardından yaptığı açıklamalardaki kararlılık vurgusu enerji çevrelerince de oldukça olumlu karşılandı.

Monaco modeli fiilen hayat buluyor

Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, son gelişmeleri değerlendirdi.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve KKTC konusunda daha proaktif bir süreç izleyebileceğine dikkati çeken Kumbaroğlu, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ve KKTC Başbakanı Tatar'ın basın toplantısındaki tutumları ve kullandıkları dil, her iki liderin de yavru vatanın çıkarlarını sonuna kadar koruyacağını gösteriyor.

Türkiye'nin Maraş hamlesi, Kara-Hava-Deniz kuvvetleriyle attığı adımlar ve diplomatik dilin ortak bir hale gelmesi son derece önemli.

Gelişmelere baktığımızda KKTC’nin savunmasında ve Dışişleri’nde Türkiye’nin sorumluluk üstlenmesi ile Akdeniz’de ikinci bir Monako modelinin fiilen hayat bulmakta olduğunu görüyoruz.

Sırada doğalgaz ve elektrik var

KKTC ile yapılan işbirliğinin enerji sektörüne taşınmasının hayati önem taşıdığına vurgu yapan Kumbaroğlu, şöyle devam etti:

"Adaya boru hattıyla su götürdüğümüz gibi doğalgaz da elektrik de götürebiliriz. Şimdi bu işbirliğini enerji diplomasisine taşıma zamanı.

(Yeni Şafak)

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 07:50
  1. Ankara
  2. KKTC
  3. Doğu Akdeniz
  4. türkiye

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