  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

KKTC Engelliler Dayanışma Derneğinden ramazan yardımı

2020-04-23 23:08:06 -
KKTC Engelliler Dayanışma Derneğinden ramazan yardımı

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Engelliler Dayanışma Derneği, ramazan dolayısıyla engelli ailelere gıda paketi ile hasta ve çocuk bezi dağıttı.

Dernek Başkanı Ömer Suay, ramazan boyunca toplamda 1250 haneye yardım yapacaklarını belirtti.

Özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreciyle hat safhaya çıkan mağduriyeti, paylaşma ayı olarak idrak ettikleri ramazanda minimum düzeye indirmeye çalıştıklarını belirten Suay, "KKTC'de ramazanın paylaşma duygusunu STK olarak hep birlikte yansıtmayı hedefliyoruz." dedi.

Suay, genel olarak dernek üyelerine yardım yaptıklarını ancak ihtiyacı olan diğer ailelere de ulaşmaya çalıştıklarını söyledi.

KKTC Engelliler Dayanışma Derneği, salgın başladığından bu yana ihtiyaç sahibi engelli ailelere yardım ediyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı