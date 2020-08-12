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Aktüel

KKTC Enerji Bakanı Taçoy: "Fransa'nın bu adımı Ada’daki barış ve huzura tehdittir"

Yeniakit Publisher
2020-08-12 16:58:17 -
KKTC Enerji Bakanı Taçoy: "Fransa'nın bu adımı Ada’daki barış ve huzura tehdittir"

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Fransız Hava Kuvvetlerine ait iki savaş uçağı ve C-130 tipi nakliye uçağının Güney Kıbrıs Rum kesimindeki Andreas Papandreu Hava Üssü'ne inmesini eleştirerek, "Fransa’nın bu adımı Ada’daki barış ve huzura bir tehdittir." ifadesini kullandı.

Bakan Taçoy, konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunarak, Fransa ve Kıbrıs Rum kesimine tepki gösterdi.

Taçoy, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Fransa'ya ait iki savaş uçağı ve C-130 tipi nakliye uçağının Rum kesimindeki Andreas Papandreu Hava Üssü'ne gelmesi kabul edilemez durumdur. Fransa’nın bu adımı Ada'daki barış ve huzura bir tehdittir. Rum yönetimi; aklını başına almalı ve huzuru bozacak adımlardan kaçınmalıdır."

Kıbrıs Rum kesimi ile Fransa arasında 1 Ağustos'ta yürürlüğe giren savunma iş birliği anlaşması kapsamında, Fransa Hava Kuvvetlerine ait 2 savaş ve 1 nakliye uçağı Baf'ta yer alan Andreas Papandreu Hava Üssü'ne 10 Ağustos'ta inmişti.

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