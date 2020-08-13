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Gündem

KKTC Dışişleri Bakanı: Türkiye'ye desteğimiz tamdır

Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan sürtüşmeye ilişkin olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'dan Türkiye'ye destek mesajı geldi.

Yeniakit Publisher
2020-08-13 02:19:00 -

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, katıldığı televizyon programında, "Türkiye doğru bir tavır ortaya koymuştur. Haklarını sahada da savunuyor. Kıbrıs Türk Halkı, Türkiye Cumhuriyeti’nin yanındadır. Türkiye'ye desteğimiz tamdır." dedi.

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