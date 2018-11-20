0553 313 94 23

KKTC Din İşleri Başkanı'ndan Güney Kıbrıs'taki Hala Sultan Tekkesi'ne ziyaret

KKTC Din İşleri Başkanlığının düzenlediği ziyarete katılanlar, Hazreti Muhammed'in süt halasının Larnaka'daki türbesinde dua etti, namaz kıldı.

20 Kasım 2018 Salı 17:46
KKTC Din İşleri Başkanı'ndan Güney Kıbrıs'taki Hala Sultan Tekkesi'ne ziyaret

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Din İşleri Başkanlığı tarafından, Güney Kıbrıs Rum kesiminin Larnaka bölgesinde bulunan Hala Sultan Tekkesi'ne ziyaret düzenlendi.

Mevlid Kandili dolayısıyla düzenlenen ziyaret için Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke'den Larnaka'ya otobüs seferi gerçekleştirildi.

Ziyaretçiler, Lefkoşa Metehan Sınır Kapısı'ndan geçerek Rum polisinin geniş güvenlik önlemleri altında, Hala Sultan Tekkesi'ne ulaştı.

Binlerce kişinin tekkeyi ziyareti sırasında dualar okundu, vakit namazları kılındı.

Ziyaret esnasında Rum yetkililerin polis eskortu ve helikopterlerle geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü.

KKTC Din İşleri Başkanı Talip Atalay, burada yaptığı konuşmada, Hala Sultan gibi güzide bir değeri ziyaret etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek tüm Müslümanları iyilikte ve güzellikte buluşmaya davet etti.

Hazreti Muhammed'in süt halası Hala Sultan (Ümmü Haram), Hazreti Osman döneminde adaya yapılan seferlerden birine katılmış ve burada şehit düşmüştü. Osmanlı döneminde buraya inşa edilen tekke, Larnaka'da Tuz Gölü yakınlarında yer alıyor.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 17:46
  1. KKTC Din İşleri Başkanı Talip Atalay
  2. Hala Sultan Tekkesi
  3. KKTC
  4. Güney Kıbrıs Rum kesimi
  5. Larnaka
  6. Mevlid Kandili
  7. Ümmü Haram

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    1. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    2. Selahattin Demirtaş serbest mi..
    3. Bedelli askerlikten 853 futbolcu..
    4. İngiltere Dışişleri Bakanlığı:..
    5. Sokak ortasında kanlı infaz! Kafasına..
    6. AB ve Türkiye reform çabalarını ele..
    7. Polis olma yaşı kaç?
    8. Çengelköy ve Kuleli'deki darbe..
    9. 'Dur' ihtarına uymadı, karşı şeride..
    10. Botan Vadisi'nde "Karadeniz rüzgarı"..
    11. Beyaz kan hücresi sayımı çok önemli
    12. "Zorlu sürece iyi bir giriş yapmak..
    13. Çanakkale'de 2 bin 700 yıllık antik..
    14. TBMM Genel Kurulu
    15. Kayseri'de tramvayla okul servisi..
    16. Polisi yaralayan sürücü uyuşturucu..
    17. Kayseri’de boşanmak isteyen eşini..
    18. Kayseri’de tramvay öğrenci servisine..
    19. Nissan'ın üst yöneticisinin tutuklanması
    20. Kedilerin ısınması için yakılan soba..
    AK Parti Ankara adayı kim oldu?
    AK Parti Ankara adayı kim oldu?
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    İran'dan dünyaya dikkat çeken Türkiye mesajı
    İran'dan dünyaya dikkat çeken Türkiye mesajı
    Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı'ndan haber alınamıyor
    Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı'ndan haber alınamıyor
    "Türkiye İran olamaz" diyordu... Soluğu İran'da aldı!
    "Türkiye İran olamaz" diyordu... Soluğu İran'da aldı!

    Günün Karikatürü

    20 Kasım 2018
    Türkiye tek tek tespit etti! Altın vuruşa az kaldı
    Türkiye tek tek tespit etti! Altın vuruşa az kaldı
    Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kesin" Deyip AK Parti'nin İstanbul ve Antalya Adaylarını Yazdı
    Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kesin" Deyip AK Parti'nin İstanbul ve Antalya Adaylarını Yazdı