KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, hükümeti kurma görevini Tufan Erhürman'a verdi

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yeni hükümeti kurma görevini Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhüman'a verdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, CTP Genel Başkanı Erhürman'ı saat 17.00'de Cumhurbaşkanlığında kabul ederek, hükümeti kurmakla görevlendirdi.

Tatar, burada yaptığı konuşmada, ülkede hükümet boşluğu olduğunu ve bir an evvel hükümetin kurulabilmesi için görevi Erhürman'a verdiğini söyledi.

"Eğer bir hükümet kurulacaksa, en erken zamanda kurulmasının memleket ve halk için en iyisi olacağı düşüncesindeyim." diyen Tatar, Erhürman'a yapacağı çalışmalarda başarılar diledi.

- "Hızlı hareket etmeye çalışacağız"

Erhürman, Tatar ile görüşmesinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hükümeti kurmakla ilgili değerlendirmeleri parti meclisinde yapacaklarını ve oradan aldığı yetki çerçevesinde parlamentoda bulunan siyasi partilerin tümüyle görüşeceklerini ifade etti.

Akılcı tavırla bu süreci yürütmek zorunda olduklarını vurgulayan Erhürman, birden fazla koalisyon ihtimalinin olduğunu ve halkın yaşadığı sorunlara çözüm bulma kapasitesine sahip bir hükümet oluşturmayı deneyeceklerini anlattı.

Erhürman, "Ön görüşmelerin ardından bir hükümet oluşma ihtimali varsa sonuna kadar süremizi değerlendiririz ama böyle bir ihtimal yoksa, 'İlla 15 gün süremiz var, sonuna kadar bunu kullanmalıyız' gibi bir anlayışla hareket etmeyiz. Hızlı hareket etmeye çalışacağız, tüm siyasi partilerle görüşeceğiz." dedi.

KKTC'nin 36. hükümetini kurma görevini alan Erhürman'ın, anayasa gereği 15 gün içinde hükümeti oluşturması, aksi halde görevi iade etmesi gerekiyor.

- Tatar görevi daha önce Saner'e vermişti

Cumhurbaşkanı Tatar, 7 Kasım'da hükümeti kurma görevini Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Vekili Ersan Saner'e vermişti.

Saner, o tarihten bu yana KKTC Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen CTP, Halkın Partisi (HP), Demokrat Parti (DP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) temsilcileriyle hükümeti kurmak için temaslarda bulunmuş, bir sonuca varamayınca görevi iade etmişti.

KKTC'de 50 sandalyeden oluşan Cumhuriyet Meclisinde hükümetin kurulabilmesi için 26 milletvekilinin desteği gerekiyor.



