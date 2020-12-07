  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, hükümet kurma görevini yeniden Saner'e verdi
Aktüel

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, hükümet kurma görevini yeniden Saner'e verdi

Yeniakit Publisher
2020-12-07 18:49:24 -
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, hükümet kurma görevini yeniden Saner'e verdi

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yeni hükümeti kurma görevini yeniden Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Vekili Ersan Saner'e verdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, UBP Genel Başkan Vekili Saner'i Cumhurbaşkanlığında kabul ederek hükümeti kurmakla görevlendirdi.

Saner, görüşme sonrası gazetecilere değerlendirmelerde bulunarak, 7 Kasım'da hükümet kurma görevi aldıktan sonra mecliste temsil edilen partilerle görüşmeler gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Saner partilerin tutumlarıyla ilgili bilgilerin kendilerinde mevcut olduğunu söyledi.

6 Ekim'de Halkın Partisinin (HP), UBP-HP koalisyon hükümetinden ayrılmasıyla ülkede ciddi bir hükümet boşluğu yaşandığını vurgulayan Saner, bir an önce hükümetin kurulması ve halkın beklediği icraatların yapılması için UBP olarak üzerlerine düşen her şeyi yapacaklarını kaydetti.

Saner, dün akşam Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) yetkilileriyle bir araya geldiklerini hatırlatarak, "Hemen bu akşam başta DP ve YDP ile görüşmelere başlayacağız. Buradan inşallah olumlu sonuçlar üretebilirsek, halkımız için en hayırlısı olacak bir model hükümet kurmak için her türlü çalışmayı gerçekleştireceğiz." dedi.

- 3 vekil HP'den istifa etti

KKTC'de Halkın Partisi (HP) milletvekilleri, Mesut Genç, Hasan Topal ve Hasan Büyükoğlu, bugün partilerinden istifa ettiklerini açıkladı.

KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde basın toplantısı düzenleyen 3 milletvekili, görevlerine bağımsız olarak devam edeceklerini ve mecliste nisaba (yeter sayı) destek vereceklerini ifade ederek, istifalarının hükümet kurma çalışmalarıyla ilişkili olmadığını kaydetti.

- Hükümet kurma görevi Saner ve Erhürman'a verilmişti

Cumhurbaşkanı Tatar, 7 Kasım'da hükümeti kurma görevini UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner'e vermişti. Saner, mecliste temsil edilen partilerle yaptığı görüşmeler neticesinde bir sonuca varamamış ve 21 Kasım'da görevi iade etmişti.

Tatar, daha sonra 21 Kasım'da hükümet kurma görevini Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman'a vermiş ancak Erhürman da 3 Aralık'ta görevi iade etmişti.

HP'li 3 vekilin istifası üzerine KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde aritmetik değişti. Buna göre, KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde UBP 20, CTP 12, HP 6, DP 3, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) 3 ve YDP 2 milletvekiliyle temsil edilirken, 3 de bağımsız vekil bulunuyor.

KKTC'de 50 sandalyeden oluşan Cumhuriyet Meclisinde hükümetin kurulabilmesi için 26 milletvekilinin desteği gerekiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan Doğu Akdeniz'deki gaz ve petrol rezervi miktarını açıkladı
Gündem

Erdoğan Doğu Akdeniz'deki gaz ve petrol rezervi miktarını açıkladı

Doğu Akdeniz'deki gaz ve petrol rezervine ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapılan bilimsel araştırmalara göre, bölgedeki..
Türk askerinden rahatsız olan çatlak sesler yükselmeye başladı
Siyaset

Türk askerinden rahatsız olan çatlak sesler yükselmeye başladı

Azerbaycan’ın ezici zaferiyle sonuçlanan Karabağ savaşı sonrasında bölgeye Türk askerinin konuşlandırılacak olması Rusya ve bölgedeki kırınt..
Yunanistan'dan Türkiye'ye ağır tahrik! Cevabımız gecikmedi
Gündem

Yunanistan'dan Türkiye'ye ağır tahrik! Cevabımız gecikmedi

Atina yönetimi,10-11 Aralık’taki kritik AB Liderler Zirvesi öncesinde Lozan’a aykırı şekilde Girit adasının güneydoğusunda ‘askeri eğitim’ g..
Satılık 2008 model Ford Mondeo
Satılık 2008 model Ford Mondeo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay