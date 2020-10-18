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Gündem KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'dan ilk açıklama
Gündem

KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'dan ilk açıklama

KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar, balkon konuşmasını gerçekleştirdi. Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da teşekkür eden Tatar, "Kıbrıs Türk'ü her şeyin en iyisini, en güzelini hak ediyor. Verdiğim her sözü tutacağım. Herkesin cumhurbaşkanı olacağım" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-18 20:40:00 - 2020-10-18 21:41:31

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar seçimlerin ardından ilk değerlendirmesini yaptı. Tatar, "Oy veren, vermeyen herkese teşekkürler. Önemli olan kutuplaşmak değil, birlik içinde KKTC'yi güzel günlere taşıyabilmek. Kıbrıs Türk'ü her şeyin en iyisini, en güzelini hak ediyor. Verdiğim her sözü tutacağım. Herkesin cumhurbaşkanı olacağım" ifadelerini kullandı.

Tatar, seçimin resmi olmayan sonuçlarının açıklanması ile Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) Lefkoşa İlçe Merkezi önünde konuştu. Konuşmasına halka teşekkür ederek başlayan Tatar, Kıbrıs Türk halkının sandığa yansıyan iradesiyle kendisini cumhurbaşkanı seçtiğini söyledi.

Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

"Oy veren, vermeyen herkese teşekkürler. Bizim için önemli olan kutuplaşmak değil, birlik, beraberlik ve bütünlük içerisinde KKTC'yi daha güzel günlere taşıyabilmek, çoluk çocuğumuza, gençlerimize bu topraklarda güvenli bir gelecek sunabilmek için çalışmaktır." ifadelerini kullanan Tatar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla kamu maliyesinde yaşanan sıkıntılarda Türkiye'nin desteği dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a teşekkür etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Kıbrıs Türk'ü her şeyin en iyisini, en güzelini hak ediyor. Bugün tüm dünyaya güzel, anlamlı bir mesaj verildi. Onlara verdiğim her sözü tutacağım; herkesin Cumhurbaşkanı olmayı, birleştirici, uzlaşmacı bir anlayışla hareket etmeyi, halkımızın içinde, yanında olmayı sürdüreceğim.” diye konuştu.

 

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KKTC cumhurbaşkanı Ersin Tatar oldu!

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Türkiye'den KKTC seçimleriyle ilgili ilk açıklama
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Erdoğan'dan seçimleri kazanan Ersin Tatar'a tebrik mesajı

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Erdoğan'dan seçimleri kazanan Ersin Tatar'a tebrik mesajı

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Yorumlar

Mehmet Emin özen

allah yardimciniz olsun kktc ye hayirli olsun
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Kayserili

Ersin başkan görevin hayırlı olsun ilk yapman gereken iş Kıbrıs ta İslami egtimi yaymak olmalı bunu yapmazsan bu seçimde bir tane Rum tohumuyla yarıştın gelecek seçime karşına çıkanların hepside Rum  olur
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