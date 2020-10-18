KKTC cumhurbaşkanı kim oldu? Kıbrıs’ın yeni cumhurbaşkanı kim seçildi?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bu denli önemli bir seçimi yapıyor. Kendi ayakları üzerinde durmak isteyen KKTC’de adaylardan UBP adayı Başbakan Ersin Tatar, Türkiye’nin desteği ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin geleceğinin daha müreffeh olacağını söylerken, mevcut Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise arkasını Türkiye’ye dönmekte ve gerektiğinde Rum kesimine toprak verilerek AB ve Birleşmiş Milletler’in kuklası olmayı yeniliyor. İlk tur KKTC cumhurbaşkanlığı seçimine 11 aday katılmış, 11 Ekim'de gerçekleştirilen seçimin ilk turunu milli duruşu ile bilinen Başbakan Ersin Tatar oyların yüzde 32,34'ünü alarak sandıktan birinci çıkmış ancak yüzde 50’ye ulaşamadığından KKTC Cumhurbaşkanı olarak seçilememişti. Ersin Tatar’ı yüzde 29,80 oy oranı ile küresel güçlerin KKTC’deki temsilcisi mevcut Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı takip etmişti.

KKTC cumhurbaşkanı seçim sonuçları

KKTC ikinci tur seçimleri 18 Ekim Pazar günü yapıldı. 199 bin 29 kayıtlı KKTC’li seçmen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin geleceğini belirleyecek ve ülkeyi 5 yıllığına yönetecek olan ve KKTC’nin yönünü Türkiye’ye mi yoksa batılı şer güçlere mi çevireceğinin belirlendiği KKTC ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları merak ediliyor.

KKTC ikinci tur seçiminde oy kullanma işlemi saat 18:00 itibariyle sona erdi. Oy kullanma işleminin tamamlanmasından sonra KKTC cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için oylar sayılmaya başlandı. KKTC YSK’nın seçim yasaklarını kaldırmasından sonra KKTC’nin ikinci tur seçim sonuçlarına göre KKTC yeni cumhurbaşkanı Ersin Tatar mı yoksa Mustafa Akıncı mı olacağı netlik kazanılacak. KKTC ikinci tur seçim sonuçları açıklanır açıklanmaz burada olacaktır.