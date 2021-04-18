KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan 'Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi" açıklaması: Amacına ulaştı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) tarafından düzenlenen “KKTC’nin Stratejik Vizyonu” konulu toplantıda soruları yanıtları.

Görüşmede, 2033 yılında 50. yaşını dolduracak olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, dijital devrim arifesindeki siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel dönüşüm çerçevesinde yenilikçi ve gelişimci stratejileri ve KKTC’nin yeni vizyonu ele alındı. Moderatörlüğünü EkoAvrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren’in yaptığı görüşmede Cumhurbaşkanlığı Tarım, Hayvancılık ve Girişimcilik Danışmanı Ahmet Hamdi de hazır bulundu.

Dedemden ve babamdan öğrendiklerimle...

Ersin Tatar, küçük yaştan itibaren, gerek Dr. Fazıl Küçük’ün müsteşarı olan dedesi Cemal Müftüzade ve gerekse yıllarca Maliye Bakanlığı gibi çeşitli üst kademe görevlerde bulunan babası Rüstem Tatar’dan öğrendikleri ve yaşadıklarıyla Kıbrıs konusunun içine doğan ve büyüyen bir kişi olduğunu ve bugün gelinen noktada yaşananların karakterine işlediğini ve bunun kendisi için içten gele bir tezahür olduğunu ifade etti.

Cenevre'ye elimiz güçlü gidiyoruz...

Cenevre’de gerçekleşecek olan 5+BM gayrı resmi toplantısı ile ilgili soruya cevaben Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre’ye iki devletin egemen eşitliği temelinde iş birliğini içeren yeni vizyon ile gideceklerini belirterek, bunun önemli bir adım olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’nin bölgede artan gücü ve KKTC’ne verdiği destekle devletimizi daha ileriye taşınması noktasında Cenevre’ye elimizin daha güçlü gideceğimizin önemine işaret ederek, yeni vizyonun temelinde mücahit Kıbrıs Türk halkının mücadelesi, şehitleri, emeği, fedakarlığı ve self-determinasyon hakkı olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Crans Montana’da Rum tarafının masayı terk etmesi ile sona eren federasyon temelinde bir müzakere sürecine geri dönmenin artık mümkün olmadığını, federasyona yönelik çabaların tükenmiş olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Tatar, egemen eşit iki devletin iş birliğine dayanan yeni vizyonda, iki devletin su, doğal gaz, kriminal olaylar, elektrik gibi birçok alanda iş birliği içinde çalışmasının öngördüğünü belirtti.

AB vaatlerini tutmadı

AB’nin Annan Planı döneminde Kıbrıslı Türklere, referandumda ‘evet’ demeleri karşılığında birçok vaade bulunduğunu ancak bunların hiç birini yerine getirmediğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, AB’nin, Kıbrıslı Rumlara referandumdan ne sonuç çıkarsa çıksın AB’ne alma sözü verdiğini ve referandumda olası bir anlaşmaya ‘hayır’ diyen Rum tarafını kısa bir süre sonra tek taraflı olarak AB’ne aldıklarını anlattı. AB’nin atığı bu adım nedeniyle az bir nüfusa sahip Rum tarafının 85 milyon nüfusa sahip Türkiye için AB içerisinde veto hakkı kullanmasının haksızlığına değinen Cumhurbaşkanı Tatar, AB’nin tarafsızlığından söz etmenin mümkün olmadığını belirtti.

KKTC halkı mücadeleci bir halktır

Kıbrıs Türk halkının tüm ambargo ve izolasyonlara rağmen yıllardır kararlılıkla mücadelesini sürdürdüğünü ve mücadeleci bir ruha sahip olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, son 25 yılda KKTC’de yatırımların arttığını, özellikle turizm, yüksek öğrenim gibi hizmet sektörlerinde ve inşaat sektöründeki gelişmelerin devam ettiğini anlatarak, KKTC’nin, Maraş açılımı ile birlikte önemli bir turizm destinasyonu olmaya devam ettiğini ifade etti. Ülkemizde yüzden fazla ülkeden gelerek öğrenim gören öğrencilerin ülkelerine döndüklerinde KKTC’nin birer fahri temsilcisi olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, yüksek öğrenim alanının hem tanıtım hem de ekonomiye katkısı nedeniyle daha da geliştirilmesi gereken bir alan olduğunun altını çizdi.

Kıbrıs Türk halkının mücadele ruhu ile başarılarını 2033’e taşımak için insan kaynakları ile birlikte üretimi ve verimliliği artırama, ve hizmet sektörlerini geliştirme noktasında yılmadan çalışmalarına devam edeceğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin Doğu Akdeniz’de öneminin daha da arttığını ve Türkiye’nin de desteği ile daha da güçlendiğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Tatar, geleceğe daha umutla bakabileceğimiz yeni pozisyonların da ortaya çıkacağına olan inancını belirterek, çalışmaların bu zeminde devam edeceğini ifade etti.

'Bir Zamanlar Kıbrıs' dizisi amacına ulaşmıştır

‘Bir Zamanlar Kıbrıs’ dizisi ile ilgili bir soruya cevaben Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dizinin Kıbrıs Türk halkının mücadelesini göstermesi bakımından amacına ulaştığını, Kıbrıs Türk halkının çektiklerini milyonlarca izleyiciye ulaştırması bakımından başarılı olduğunu ifade etti ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kıbrıs Türk halkı dinine ve inancına bağlıdır

Kuran kurslarının KKTC’de yasaklandığına ilişkin bir soruya cevaben Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının dinine ve inancına bağlı bir halk olduğunu ifade ederek, kursların devam edeceğini, eğer yasal bir eksiklik varsa bunların giderilmesi için Başbakan ve Eğitim Bakanı ile görüşerek tamamlanmasını istediğini belirterek, kursların Din İşleri Başkanlığı yetkisiyle ve Eğitim Bakanlığı’nın denetlemesi ile yürütüleceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Laikliğin herkesin dinini yaşaması ve vicdan özgürlüğü bakımından önemli olduğunu belirtti.

Maraş'ın 46 yıl sonra açılması insanlığa hizmettir

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Maraş’ın 46 yıl sonra açılmasının insanlığa hizmet olduğunu ifade ederek, uluslararası hukuk çerçevesinde mal sahiplerinin Taşınmaz Mal Komisyonu’na (TMK) başvurarak hak sahibi olabileceklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Tatar, İngiliz Sömürge Yönetimi döneminde bölgede bulunan birçok Vakıf Malının, Vakıflar Tüzüğü’ne aykırı olarak el değiştirdiğini, Vakıflar İdaresi’nin de önümüzdeki süreçte TMK’ya başvurarak hakkını arayabileceğini belirtti.